Долги населения за коммуналку в ноябре увеличились на 16,6%

В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,6%, или на 7 858,4 млн гривен, до 55 103,2 млн гривен по сравнению с октябрем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 декабря 2019 года увеличился на 52,7 млн гривен до 5 007,1 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 4 438,7 млн гривен до 18 853,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 3 362,3 млн гривен до 26 236,2 млн гривен.

В ноябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 611,989 млн гривен), Харьковской (3 102,887 млн гривен) и Днепропетровской (2 760,210 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 647,296 млн гривен), Днепропетровской (2 540,439 млн гривен) и Одесской (2 641,075 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Киеве (934,300 млн гривен), Днепропетровской (1 025,631 млн гривен) и Донецкой (404,335 млн гривен) областях.

Напомним, что субсидии за комуналку в 2019 году тоже выросли в сравнении с предыдущими годами.

В январе-сентябре 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 24,6% до 974,9 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.