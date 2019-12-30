Борги населення за комуналку в листопаді збільшилися на 16,6%

У листопаді борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 16,6%, або на 7 858,4 млн. гривень, до 55 103,2 млн гривень порівняно з жовтнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 грудня 2019 року збільшився на 52,7 млн гривень до 5 007,1 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 4 438,7 млн гривень до 18 853,4 млн гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 3 362,3 млн гривень до 26 236,2 млн гривень.

В листопаді, серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 611,989 млн гривень), Харківській (3 102,887 млн гривень) та Дніпропетровській (2 760,210 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 647,296 млн гривень), Дніпропетровській (2 540,439 млн гривень) і Одеській (2 641,075 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в листопаді зафіксована в Києві (934,300 млн гривень), Дніпропетровській (1 025,631 млн гривень) і Донецькій (404,335 млн гривень) областях.

Нагадаємо, що субсидії за комуналку в 2019 році теж зросли в порівнянні з попередніми роками.

У січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.