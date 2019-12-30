підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
30 грудня 2019, понеділок, 17:19 9
Економіка 2019-12-30T19:00:01+02:00
Українські Новини
Борги населення за комуналку в листопаді збільшилися на 16,6%

Борги населення за комуналку в листопаді збільшилися на 16,6%

Ольга Фандорина
борг за коммунальні послуги

У листопаді борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 16,6%, або на 7 858,4 млн. гривень, до 55 103,2 млн гривень порівняно з жовтнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 грудня 2019 року збільшився на 52,7 млн гривень до 5 007,1 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання збільшився на 4 438,7 млн гривень до 18 853,4 млн гривень.

Борг за газопостачання збільшився на 3 362,3 млн гривень до 26 236,2 млн гривень.

В листопаді, серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 611,989 млн гривень), Харківській (3 102,887 млн гривень) та Дніпропетровській (2 760,210 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 647,296 млн гривень), Дніпропетровській (2 540,439 млн гривень) і Одеській (2 641,075 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в листопаді зафіксована в Києві (934,300 млн гривень), Дніпропетровській (1 025,631 млн гривень) і Донецькій (404,335 млн гривень) областях.

Нагадаємо, що субсидії за комуналку в 2019 році теж зросли в порівнянні з попередніми роками.

У січні-вересні 2019 року обсяг призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг збільшився на 24,6% до 974,9 млн гривень порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Більше новин про: борг за коммунальні послуги

Новини
В квітні почне діяти програма медгарантій для населення 18:17
Борги населення за комуналку в листопаді збільшилися на 16,6% 17:19
Стан звільнених з полону військових задовільний 16:49
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф 16:14
Представник ОБСЄ зі свободи преси привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка 15:59
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
Кабмін призначив Олену Костенко новим керівником ДАБІ 20:17
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok