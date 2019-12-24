Звезды диктуют моду: что надеть на Новый год разным знакам зодиака, - гороскоп

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. И это касается не только компании или общей атмосферы праздника, но и таких небольших деталей, как яркие краски в наряде или определенные фасоны. В чем же рекомендуют встречать Новый год астрологи?

Непременно на первое место почти для всех знаков выходит металлические украшения и аксессуары с металлическими вставками. Также для большинства будет актуален серый и серебристый цвет.

Овнам прекрасно подойдет яркий всплеск цветов в сочетании с золотыми или бронзовыми аксессуарами, причем, в этом они очень схожи со Львами, которым благородные цвета невероятно идут. Впрочем, Овнам лучше сосредоточиться на всеми любимой классике, а вот Львам можно выбрать какой-нибудь эксцентричный наряд. Блестки и стразы – тоже в тему, цепи и различные пины прекрасно дополнят любой образ.

Тельцам, традиционно идет бархат. Несмотря на то, что черный цвет считают траурным, он будет неплохо выглядеть на празднике, важно лишь дополнить его броскими аксессуарами, и вот с ними можно не бояться экспериментировать, зайдя далеко за пределы классики.

Близнецы будут прекрасно смотреться в кружевах и ажуре. Мужчинам тоже можно использовать кружевные мотивы, например, на воротниках или платочках, выглядывающих из кармана пиджака. Цветочные мотивы тоже отлично дополнят любой образ, будут это благородные бурбонские лилии или нежные летние ромашки. Украшения стоит выбирать парные – например, запонки или необычные серьги. Это поможет привлечь в свою жизнь пару тем, кто еще одинок.

Ракам стоит обратиться к изяществу. Тонкие и летящие силуэты – ваш козырь на новогодней вечеринке. Женщинам явно пойдут коктейльные платья и легкие накидки, а мужчинам можно сосредоточиться на костюмах из легких тканей, преимущественно, натуральных. Батистовые и шелковые рубашки будут очень к месту. Образо можно дополнить перьями или необычной маской.

Львы, как уже было сказано, могут смело отдавать предпочтение любимым драгоценным цветам и тяжелым металлизированным украшениям в тон. Хорошо будет смотреться также искусственный мех и все, что может сделать ваш наряд роскошным и по-настоящему королевским.

Девы в этом году выбирают романтичные наряды, оставляя строгую привычную классику на потом. Неудивительно, ведь именно Девам наступающий год сулит массу новых знакомств и даже обретение второй половинки. Так что будьте внимательней, Девы, возможно, именно на новогоднем празднике удача будет к вам благосклонна.

Весам стоит сделать выбор в пользу экстравагантности. Не стоит бояться неожиданных и даже, в какой-то мере, глупых идей. На самом деле, они могут вылиться в что-то реально креативное, такое, что запомнится всем окружающим. А ведь сиять и быть звездой вечера – как раз то, что вам нужно в год Металлической Крысы.

А вот Скорпионам, наоборот, стоит немного умерить пыл оригинальности и обратиться к классическим цветам и фасонам. Возможно, вам это покажется скучным, но от вас исходит и так достаточно позитивной энергии, ни к чему перебивать этот поток еще и ярким, слишком броским нарядом.

Стрельцам тоже необходимо непременно использовать в праздничном образе броские украшения из благородных металлов, возможно, с драгоценными камнями, если вы хотите чтобы в этом году ваши стрелы попали в цель. Как и Тельцам, вам отлично подойдут наряды из бархата, но надо выбирать не черный цвет, а более «вкусный», например, шоколадный.

Кому точно необязательно переживать насчет наряда – так это Козерогам. Их выбор – спокойная и сдержанная классика, как в костюме, так и в украшениях. Самое главное – не переборщить с деталями и соблюсти баланс. От вас потребуется то же самое и во всех сферах вашей жизни на будущий год, так что будьте сосредоточенны.

Водолеям рекомендуется обратиться к контрастам. Классический наряд с необычными украшениями или фантазийный крой новогоднего костюма – отличный вариант для вечера. Поверьте, у вас достаточно хороший вкус, чтобы грамотно все подобрать и при этом быть достаточно оригинальным и необычным одновременно.

Рыбы – еще один знак, которым рекомендуется бархат. К нему непременно нужно подобрать детали или аксессуары белого цвета. Хорошо будут смотреться и крупные украшения в тон к аксессуарам или же костюм парного цвета у того, с кем вы идете на вечеринку, так что можно подгадать красивое сочетание вместе.

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