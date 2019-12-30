Лікарі оприлюднили результати медогляду полонених - у всіх посттравматичний стресовий розлад

Лікарі клінічної лікарні "Феофанія", в яку були госпіталізовані і на даний момент проходять медичне обстеження 64 звільнених з полону цивільних, повідомляють, що все звільнених мають посттравматичний стресовий розлад. Про це на брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичних питань лікарні "Феофанія" Володимир Строкань, передають Українські Новини. "Всі вони (звільнені) вчора були госпіталізовані до 23:00, нагодовані, помиті... 3\/4, може бути, навіть 5\/6 пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов'язковому порядку, у всіх є різною мірою прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних захворювань, які у них були до моменту потрапляння в полон", сказав він. Строкань також підкреслив, що пацієнтів у важкому, критичному стані немає, проте деякі з них будуть мати потребу в плановому оперативному втручанні після дообследований. За його словами, більшість з 64 звільнених будуть залишатися в лікарні протягом новорічних, так і різдвяних свят, проте більшість пацієнтів не мають бажання на даний момент спілкуватися з пресою. Наголошується, що пацієнти знаходяться в палатах по двоє осіб, а кожна з палат обладнана ванною кімнатою. За словами лікаря, на сьогодні у всіх звільнених є координатори, з якими вони зв'язуються, а також з 2 січня 2020 року з кожним з колишніх полонених будуть займатися координатори-психологи і психотерапевти. Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Служби безпеки, в результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими. Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.