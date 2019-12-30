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30 грудня 2019, понеділок, 15:38 30
Суспільство 2019-12-30T19:00:02+02:00
Українські Новини
Лікарі оприлюднили результати медогляду полонених - у всіх посттравматичний стресовий розлад

Лікарі оприлюднили результати медогляду полонених - у всіх посттравматичний стресовий розлад

Ольга Фандорина
Обмін полоненими, Обмін заручниками, Звільнення полонених
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Лікарі клінічної лікарні "Феофанія", в яку були госпіталізовані і на даний момент проходять медичне обстеження 64 звільнених з полону цивільних, повідомляють, що все звільнених мають посттравматичний стресовий розлад.

Про це на брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичних питань лікарні "Феофанія" Володимир Строкань, передають Українські Новини.

"Всі вони (звільнені) вчора були госпіталізовані до 23:00, нагодовані, помиті... 3/4, може бути, навіть 5/6 пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов'язковому порядку, у всіх є різною мірою прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних захворювань, які у них були до моменту потрапляння в полон", сказав він.

Строкань також підкреслив, що пацієнтів у важкому, критичному стані немає, проте деякі з них будуть мати потребу в плановому оперативному втручанні після дообследований.

За його словами, більшість з 64 звільнених будуть залишатися в лікарні протягом новорічних, так і різдвяних свят, проте більшість пацієнтів не мають бажання на даний момент спілкуватися з пресою.

Наголошується, що пацієнти знаходяться в палатах по двоє осіб, а кожна з палат обладнана ванною кімнатою.

За словами лікаря, на сьогодні у всіх звільнених є координатори, з якими вони зв'язуються, а також з 2 січня 2020 року з кожним з колишніх полонених будуть займатися координатори-психологи і психотерапевти.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Служби безпеки, в результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб

Макрон і Меркель відреагували на обмін полоненими.

Також Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.

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