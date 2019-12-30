подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • 4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон
30 декабря 2019, понедельник, 14:18 402
Экономика 2019-12-30T14:18:50+02:00
Українські Новини
4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон

4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон

Ольга Фандорина
ГТС Украины, Газпром, Транзит газа через Украину, Транзит газа, Переговоры

Директор государственного предприятия ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон сообщил, что продолжавшийся 4 дня марафон переговоров с компанией "Газпром" (Россия) по транзиту российского газа в Европу закончился.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", - написал Макогон.

Также он добавил, что сегодня он вылетает в Брюссель для подписания межоператорского соглашения со словацким оператором Eustream.

Как сообщали Українські Новини, начавшиеся 26 декабря трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа продолжались в воскресенье в Вене (Австрия).

Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" о наложенном АМКУ штрафе на российскую компанию в 7,4 млрд долларов.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила от российского газового монополиста компании "Газпром" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Больше новостей о: ГТС Украины Газпром Транзит газа через Украину Транзит газа Переговоры

Новости
Закон о люстрации изменят, - Минюст 14:44
4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон 14:18
Украина снизила запасы газа в подземных хранилищах на 12,3% с ноября 13:55
Офис Президента опубликовал полный список освобожденных украинцев 13:40
В начале января "Укрэнерго" ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси 13:23
больше новостей
Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс 19:24
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Ураганный ветер, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на воскресенье 21:00 Карта
Спасатели предупредили о гололедице по всей Украине 10:21
Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом": детали 18:54 Дополнено
больше новостей
Шулявский мост. Фото: facebook/Victor Petruk
Открытый Кличко Шулявский мост держится на деревянных опорах 17:50
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
На следующей встрече "нормандской четверки" Украина продолжит настаивать на обмене "всех-на-всех", - Пристайко 20:47
В Славянске после приема у стоматолога умер 6-летний ребенок 23:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok