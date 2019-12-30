4-дневный марафон переговоров с "Газпромом" закончился, - директор "Оператор ГТС Украины" Макогон

Директор государственного предприятия ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон сообщил, что продолжавшийся 4 дня марафон переговоров с компанией "Газпром" (Россия) по транзиту российского газа в Европу закончился.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", - написал Макогон.

Также он добавил, что сегодня он вылетает в Брюссель для подписания межоператорского соглашения со словацким оператором Eustream.

Как сообщали Українські Новини, начавшиеся 26 декабря трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по транзиту природного газа продолжались в воскресенье в Вене (Австрия).

Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" о наложенном АМКУ штрафе на российскую компанию в 7,4 млрд долларов.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила от российского газового монополиста компании "Газпром" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.