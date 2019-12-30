В Виннице злоумышленник разгромил отделение "Ощадбанка", но украсть деньги не смог

Вчера ночью, 29 декабря, в Виннице злоумышленник повредил окна, металлопластиковые двери и банкомат одного из отделений "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что отделение повредили по ул.Литвиненко, сообщение о происшествии поступило в полицию около 4:10 часов.

"По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проведены первоочередные следственные действия, криминалистами и взрывотехниками отобраны вещественные доказательства. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами. Сейчас лицо, причастное к совершению этого правонарушения устанавливается", - говорится в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (покушение на тайное хищение чужого имущества), за что предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами.

Также полиция задержала подозреваемых в ограблении Ощадбанка в Киеве. Им светит по 10 лет тюрьмы.