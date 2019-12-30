Естественность и шик: идеальный макияж для новогодней ночи

Новогодний образ - одна из финальных частей подготовки к празднованию грядущего года, которая требует особой внимательности и точности в разных деталях: от выбора костюма до аксессуаров, от прически и до макияжа. Именно макияж поможет правильно подчеркнуть черты лица и придать изюминки вашему образу. Українські Новини расскажут о том, как правильно подобрать макияж, а также о том, как грамотно его нанести.

Рассматривая всевозможные идеи для макияжа, безупречный образ создадут именно правильное сочетание блесток, как на глазах, так и на коже, губах одновременно. Вместе с тем, макияж должен выглядеть максимально естественно, без тонны тонального крема и уймы нарощенных ресниц.

Блестящие фактуры в виде теней, блесток, пайеток, глиттера, страз, умелое сочетание чего поможет создать макияж изумительной красоты, сочетаемый с легкостью, изысканностью и стилем.

Фото: lady.net

Монохромный макияж – спорный вид макияжа, в ходе которого используются всевозможные средства для макияжа: тени, помада, тушь, румяна в одной цветовой гамме. Это тренд или безвкусица – вопрос очень спорный и вряд-ли кому-то под силу дать точный ответ.

Фото: lady.net

Несмотря на это, все чаще на обложках модных журналов, задающих тренд новогодним праздникам, появляется именно этот вид макияжа, особенно в ярких оттенках. А ведь нюдовый тренд уходящего 2019-го – полная противоположность.

Фото: lady.net

Также то, что вряд-ли когда-либо выйдет из моды: акцент на отдельных участках лица. Зачастую это глаза или губы. Если выбирать из палитры теней, наиболее стильные – это желтые, фиолетовые, красные, лиловые, винные тона. Главное – цвет, гармонично подобранный под новогодний образ в целом. Это будет длинное вечернее платье и высокая прическа или милые кудряшки и легкая воздушная накидка. Выбирая макияж вспоминайте весь наряд, включая туфли. Так вы будете выглядеть стильно с любым оттенком.

Фото: lady.net

Также важные нюансы, которые помогут создать безупречный макияж:

Прорисовка ресничек. Да, как верхних, так и нижних. А еще теперь можно не стараться разделить одну от другой – пучки из нескольких ресниц медленно, но уверенно входят в моду 2020-го!



Цветные подводки, которые принесут нарядность и уверенность, что макияж действительно праздничный. Также они идеальны для выделения глаз и смещения на них акцента всего макияжа.

Цветные подводки, которые принесут нарядность и уверенность, что макияж действительно праздничный. Также они идеальны для выделения глаз и смещения на них акцента всего макияжа.

Всевозможные блестки, перламутровые пигменты, стразы и глитер – это то, о чем пока что забывать не стоит. Причем наносят их как на верхнее, так и на нижнее веко.

Всевозможные блестки, перламутровые пигменты, стразы и глитер – это то, о чем пока что забывать не стоит. Причем наносят их как на верхнее, так и на нижнее веко.

Губы: все оттенки красного и нюдового. А также: сливовый, бордо, фиолетовый, винный и ежевичный

Темные губы в готическом стиле и нежность самого макияжа. Да, это все – 2020-й!

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