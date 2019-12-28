подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
28 декабря 2019, суббота, 06:00 44
Lifestyle 2019-12-28T07:30:02+02:00
Українські Новини
По стопам трендов: несколько правил идеального новогоднего маникюра

По стопам трендов: несколько правил идеального новогоднего маникюра

Елизавета Кесельман
Ногти, Новогодний маникюр, Идеи для маникюра
Праздничный маникюр. facebook.com/Tartofraises.Nail.Art
Праздничный маникюр. facebook.com/Tartofraises.Nail.Art

Маникюр - один из самых важных атрибутов на Новый год, который дополнит любой образ и придаст изысканности и в то же время яркости костюму. А учитывая то, что новогодний маникюр мы делаем раз в году – он должен быть действительно особенным. Во-первых – отлично сочетаться с заранее подобранным новогодним нарядом, во-вторых – быть оригинальным и не похожим на десятки других. Українські Новини расскажут о нескольких правилах идеальных ногтей.

Что важно?

1.Помнить цвета, которые уже завоевали звание сезона: королевский синий, зеленый с фиолетовым отблеском, желтый, золотой, коричневый, фиолетовый, снежно белый, винный, бордовый, и, безусловно, красный! В этих оттенках маникюр уже будет выглядеть стильным и непринужденно модным. Эффектные сочетания: красный с новогодним дизайном, фиолетовый с глиттером, золото особенно хорошо сочетается с зеленым, черным и красным.

2. Не забыть о дизайне. Это – индивидуальность и показатель личного вкуса. Новогодняя тематика, от простых елочек-звездочек, до оленей, снеговиков, Деда Мороза/Снегурочки, елочных игрушек. Рисунок не должен быть на весь ноготь, а наоборот – маленький и аккуратный. И как же без глиттера, акриловой пудры, фольги, конфетти, песка с блестками и всевозможных принтов?!

3. Выбрать форму ногтей: в 2020-м проглядывается абсолютная лояльность к длине и форме маникюра: длинные, короткие, овальные, квадратные, ногти-помада, заостренные… все, что душа пожелает. Главное – аккуратные и ухоженные.

4. Угадать изюминку вечеринки. Настоящую моду нужно прочувствовать и изменить под свой собственный стиль. На 100% не прогадаешь с таким выбором, как: бэби-бумер (сочетание простоты и люкса), дизайн "северное сияние" - мягкий блеск, который особенно уместен зимой, нюд или френч с изящным зимним декором, который возвращается к первоначальной простоте, настолько популярной в 2019-м.

фото:Tartofraises.Nail.Artфото:Tartofraises.Nail.Art

Какой бы маникюр вы не выбралм  оставаться собой – главный тренд, который в моде уже не одно столетие и с каждым годом набирает обороты все больше. Творите ,воплощай мечты и всевозможные идеи, ведь праздник на то и праздник, чтоб разрешить себе что-то больше и выйти за рамки обычного!

Недавно мы рассказали о том, что приготовить к встрече года Белой Крысы, а также о том, топ-10 фильмов для новогоднего настроения.

Больше новостей о: Ногти Новогодний маникюр Идеи для маникюра

Новости
Мороз и аномальное тепло: синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Новый год 06:10 Карта
Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор 06:05 Инфографика
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные 05:20 Инфографика
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря 23:43
Одному из нападавших на журналиста в ходе суда по делу об убийстве Шеремета сообщили о подозрении 23:23
больше новостей
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против 12:32
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
Рейдеры Микитася через теневого нотариуса пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах "Киевметростроя", – журналист 17:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok