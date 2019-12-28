По стопам трендов: несколько правил идеального новогоднего маникюра

Маникюр - один из самых важных атрибутов на Новый год, который дополнит любой образ и придаст изысканности и в то же время яркости костюму. А учитывая то, что новогодний маникюр мы делаем раз в году – он должен быть действительно особенным. Во-первых – отлично сочетаться с заранее подобранным новогодним нарядом, во-вторых – быть оригинальным и не похожим на десятки других. Українські Новини расскажут о нескольких правилах идеальных ногтей.

Что важно?

1.Помнить цвета, которые уже завоевали звание сезона: королевский синий, зеленый с фиолетовым отблеском, желтый, золотой, коричневый, фиолетовый, снежно белый, винный, бордовый, и, безусловно, красный! В этих оттенках маникюр уже будет выглядеть стильным и непринужденно модным. Эффектные сочетания: красный с новогодним дизайном, фиолетовый с глиттером, золото особенно хорошо сочетается с зеленым, черным и красным.

2. Не забыть о дизайне. Это – индивидуальность и показатель личного вкуса. Новогодняя тематика, от простых елочек-звездочек, до оленей, снеговиков, Деда Мороза/Снегурочки, елочных игрушек. Рисунок не должен быть на весь ноготь, а наоборот – маленький и аккуратный. И как же без глиттера, акриловой пудры, фольги, конфетти, песка с блестками и всевозможных принтов?!

3. Выбрать форму ногтей: в 2020-м проглядывается абсолютная лояльность к длине и форме маникюра: длинные, короткие, овальные, квадратные, ногти-помада, заостренные… все, что душа пожелает. Главное – аккуратные и ухоженные.

4. Угадать изюминку вечеринки. Настоящую моду нужно прочувствовать и изменить под свой собственный стиль. На 100% не прогадаешь с таким выбором, как: бэби-бумер (сочетание простоты и люкса), дизайн "северное сияние" - мягкий блеск, который особенно уместен зимой, нюд или френч с изящным зимним декором, который возвращается к первоначальной простоте, настолько популярной в 2019-м.

фото:Tartofraises.Nail.Art

Какой бы маникюр вы не выбралм оставаться собой – главный тренд, который в моде уже не одно столетие и с каждым годом набирает обороты все больше. Творите ,воплощай мечты и всевозможные идеи, ведь праздник на то и праздник, чтоб разрешить себе что-то больше и выйти за рамки обычного!

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