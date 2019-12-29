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29 декабря 2019, воскресенье, 23:19 486 Дополнено
Президент 2019-12-29T23:23:57+02:00
Українські Новини
В ходе обмена освобожден 81 украинец, но вернулись 76, - Зеленский

В ходе обмена освобожден 81 украинец, но вернулись 76, - Зеленский

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, обмен пленными
Владимир Зеленский. Скриншот Радио Свобода
Владимир Зеленский. Скриншот Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего из ОРДЛО освободили 81 человека - 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 остались на оккупированных территориях.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате", выполнена. Мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек. 76 людей сейчас в Украине на контролируемой части Украины..." - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что остальные освобожденные остались на временно оккупированных территориях, потому что там находятся их семьи.

Он отметил, что если они захотят приехать на контролирую украинской властью территорию, им будет обеспечено все, что для них важно.

Зеленский также отметил, что еще много украинцев остались в заключении на территории России и в Крыму, об освобождении которых стороны продолжат переговоры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. В результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. 

В ЕС и США приветствуют обмен пленными, но Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

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