В ході обміну звільнено 81 українця, але повернулися 76, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всього з ОРДЛО звільнили 81 особу - 76 з них повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 6 залишилися на окупованих територіях.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Звільнили 81 людини, 76 осіб зараз в Україні, на контрольованій території. Шість залишилися на тимчасово окупованих територіях, там їх сім'ї", - сказав Зеленський.

(Новина доповнена подробицями)

Президент додав, що решта звільнені залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що там знаходяться їх сім'ї.

Він зазначив, що якщо вони захочуть приїхати на контролюю українською владою територію, їм буде забезпечено все, що для них важливо.

Зеленський також зазначив, що ще багато українців залишилися в ув'язненні на території Росії і в Криму, про звільнення яких сторони продовжать переговори.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, в результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб В результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

В ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.