підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 грудня 2019, неділя, 23:24 7 Доповнено
Президент 2019-12-29T23:30:01+02:00
Українські Новини
В ході обміну звільнено 81 українця, але повернулися 76, - Зеленський

В ході обміну звільнено 81 українця, але повернулися 76, - Зеленський

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, Обмін полоненими
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всього з ОРДЛО звільнили 81 особу - 76 з них повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 6 залишилися на окупованих територіях.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Звільнили 81 людини, 76 осіб зараз в Україні, на контрольованій території. Шість залишилися на тимчасово окупованих територіях, там їх сім'ї", - сказав Зеленський.

(Новина доповнена подробицями)

Президент додав, що решта звільнені залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що там знаходяться їх сім'ї.

Він зазначив, що якщо вони захочуть приїхати на контролюю українською владою територію, їм буде забезпечено все, що для них важливо.

Зеленський також зазначив, що ще багато українців залишилися в ув'язненні на території Росії і в Криму, про звільнення яких сторони продовжать переговори.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, в результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб В результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

В ЄС і США вітають обмін полоненими, але Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International заявляє, що Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора.

Більше новин про: Володимир Зеленський Обмін полоненими

Новини
В ході обміну звільнено 81 українця, але повернулися 76, - Зеленський 23:24 Доповнено
Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув 1 розвідника, - Зеленський 23:03 Доповнено
Макрон і Меркель сподіваються, що обмін полоненими відновить довіру між Україною і РФ 22:17
Обмін полоненими. Скріншот Радіо Свобода
Борт зі звільненими українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль" 21:44
Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок 21:15 Карта
більше новин
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Валерій Макеєв: коли приймуть новий закон "Про медіа"? До 31 грудня 19-го року, чи "приурочать" до 16 січня року прийдешнього? 13:47
Пожежа в готелі. Фото: ДСНС
В Білій Церкві сталася пожежа в готелі 14:20
Обмін полоненими: повний список звільнених українців 18:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok