Я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул 1 разведчика, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обмен экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах активистов Евромайдана, отметив, что это было политическое решение.

Об этом Президент заявил в ходе брифинга после встречи бывших пленных в аэропорту "Борисполь".

"Я считаю, что это было сложное решение. Это было политическое решение", - сказал он.

Зеленский заявил, что в приоритете было вернуть всех украинцев. В то же время он отметил, что понимает чувства родных, убитых на Евромайдане, однако их уже вернуть нельзя, но можно вернуть живых.

Также по словам Президента, если бы стоял вопрос о возвращении одного украинского военного в обмен на 100 беркутовцев, он согласился бы.

"Я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул 1 разведчика", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.