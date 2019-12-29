Макрон и Меркель надеются, что обмен пленными восстановит доверие между Украиной и РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель приветствуют обмен пленными, состоявшийся 29 декабря на Донбассе, и отмечают необходимость дальнейшей работы для обмена всех заключенных.

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на сайте Президента Франции, передают Українськi Новини.

Они отмечают, что это соответствует принятым 9 декабря на саммите в "нормандском формате" обязательствам.

Макрон и Меркель благодарят участников трехсторонней контактной группы, созданной под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, за усилия, которые способствовали этому обмену.

Они отмечают необходимость дальнейшей работы для обмена всеми заключенными, связанными с конфликтом, и в этой связи напоминают о важности полного и безусловного доступа международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, ко всем задержанным, и поиска пропавших без вести.

В заявлении говорится, что по мере приближения новогодних праздников и православного Рождества обмен заключенными является долгожданной гуманитарной мерой, которая должна помочь восстановить доверие между сторонами.

Меркель и Макрон отмечают, что в соответствии с решениями парижского саммита стороны должны обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.

В заявлении также отмечается, что Франция и Германия продолжат свои усилия в "нормандском формате" в рамках подготовки в ближайшие месяцы к следующему саммиту, посвященному политической обстановке и условиям безопасности местных выборов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что ЕС приветствует обмен пленными, но призывает судить виновных в расстрелах Евромайдана.