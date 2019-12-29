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29 грудня 2019, неділя, 21:14 3
Президент 2019-12-29T21:30:38+02:00
Українські Новини
Кримські полонені будуть включені в наступний етап визволення, - представництво Президента

Кримські полонені будуть включені в наступний етап визволення, - представництво Президента

Ярина Вацяк
анексія Криму, Кримські татари, Обмін полоненими

Представництво Президента в Криму вітає звільнення 76 українців, що перебували в ув'язненні на неконтрольованій українською владою території Донбасу, і заявляє про те, що українці, ув'язнені в Криму, будуть включені в наступний етап визволення.

Про це йдеться в повідомленні представництва на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Протягом останніх декількох днів звучали питання про звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі вільнення триває, - сьогодні відбувся перший етап, анонсований Президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені в наступний етап визволення", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що звільнення полонених викликало багато дискусій у суспільстві, так як за їх звільнення довелося сплатити надвисоку ціну.

Представництво висловлює впевненість у невідворотності покарання за злочини, вчинені Росією через своїх агентів в Києві під час подій "Революції гідності", в Криму, на території Донецької і Луганської областей і в цілому в Україні, і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Внаслідок обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб. Опубліковано повний список.

За даними ЗМІ, внаслідок обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілі 48 активістів Євромайдану, і громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Тим часом, Росія сподівається, що після обміну полоненими Київ надасть особливий статус Донбасу.

 

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