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29 декабря 2019, воскресенье, 21:15 68 Карта
Общество 2019-12-29T21:30:01+02:00
Українські Новини
Похолодает до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на понедельник

Похолодает до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на понедельник

Надежда Комендантова
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В понедельник, 30 декабря, в Украине будет морозная облачная погода. В северных и западных областях прогнозируются снегопады. В большинстве областей ночью и утром на дорогах гололедица. В Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на Закарпатье небольшой снег, днем без существенных осадков, местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях -5...-12 градусов, днем +4...-4 градуса. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. В Моршине ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус. В Трускавце ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус. В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Винницкой области ночью небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем +3...-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Одесской области ночью местами небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с.  Температура ночью +3...-3 градуса, днем -2...+4 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. В Ялте ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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