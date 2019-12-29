РосСМИ заявили о начале обмена пленными на Донбассе

На Донбассе начался обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).



Обмен произойдет на КПП "Майорское".



"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР".

"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сообщила она.

"Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог", - сказала Морозова.

Отмечается, что обстановка в районе проведения обмена пленными сохраняется спокойная.



Как сообщают Українські Новини, обмен пленными пройдет в "серой зоне" на Донбассе.



Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.