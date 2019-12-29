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29 декабря 2019, воскресенье, 10:49 111
Политика 2019-12-29T11:30:01+02:00
Українські Новини
"ДНР" и "ЛНР" доставили пленных к месту обмена, - росСМИ

"ДНР" и "ЛНР" доставили пленных к месту обмена, - росСМИ

Надежда Комендантова
обмен пленными, ЛДНР
Обмен пленными. Фото:ТАСС.
Обмен пленными. Фото:ТАСС.

Представители самопровозглашенных, так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" доставили удерживаемых ими лиц к месту запланированного на 29 декабря обмена пленными.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, передают Українськi Новини.

Агентство подчеркивает, что в это место были доставлены лица, удерживаемые как в "ДНР", так и в "ЛНР".

ТАСС не называет места обмена, но другие СМИ сообщают, что речь идет о пропускном пункте "Майорское".

Как сообщали Українськi Новини, силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское 29 декабря "по техническим причинам". Большой обмен удерживаемыми лицами, запланированный на 29 декабря, между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе.

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. 

Тем временем, в день обмена пленными активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не выпустить экс-беркутовцев, которые внесены в списки на обмен.

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