"ДНР" и "ЛНР" доставили пленных к месту обмена, - росСМИ

Представители самопровозглашенных, так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" доставили удерживаемых ими лиц к месту запланированного на 29 декабря обмена пленными. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, передают Українськi Новини. Агентство подчеркивает, что в это место были доставлены лица, удерживаемые как в "ДНР", так и в "ЛНР". ТАСС не называет места обмена, но другие СМИ сообщают, что речь идет о пропускном пункте "Майорское". Как сообщали Українськi Новини, силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское 29 декабря "по техническим причинам". Большой обмен удерживаемыми лицами, запланированный на 29 декабря, между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе. Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года. Тем временем, в день обмена пленными активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не выпустить экс-беркутовцев, которые внесены в списки на обмен.