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28 грудня 2019, субота, 19:53 14
Політика 2019-12-28T21:15:02+02:00
Українські Новини
Не більше 10 тисяч гектарів в руки: агрокомітет Ради розглянув всі поправки до законопроекту про ринок землі

Не більше 10 тисяч гектарів в руки: агрокомітет Ради розглянув всі поправки до законопроекту про ринок землі

Надежда Комендантова
Ринок землі, Верховная Рада
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Комитет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув всі поправки до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Слуга народу" у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Працюємо так, щоб не відкладати важливі питання на "після свят". Сьогодні аграрний комітет схвалив всі поправки до земельного законопроекту", - сказано в ньому.

Наголошується, що купувати землю зможуть громадяни України, держава, місцеві громади, українські підприємства, засновані українцями.

Також встановлюється ліміт по концентрації землі в одні руки - не більше 10 тис. гектарів.

Питання доступу іноземців до землі будуть вирішувати тільки українці на референдумі.

Банки зможуть продавати землю сільськогосподарського призначення тільки за умови стягнення, якщо така земля була предметом застави (ділянку потрібно буде продати на земельних торгах протягом 2 років, інакше він конфіскується).

Вартість землі буде не нижчою від нормативно-грошової оцінки.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що земельний кадастр готовий до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення, хоча його наповненість не становить 100%.

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