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28 декабря 2019, суббота, 17:52 39 Документ
Кабмин 2019-12-28T18:00:01+02:00
Українські Новини
Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

Надежда Комендантова
АРМА, Антон Янчук, Увольнение с должности, Кабмин
Антон Янчук.
Антон Янчук.

Кабинет министров Украины уволил Антона Янчука, на которого НАБУ открыло дело по факту возможных злоупотреблений, с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1374-р. от 27 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно ему, Янчук уволен с данной должности согласно части 1 статьи 871 закона о государственной службе.

В данном пункте говорится, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя государственного органа в течение 4-х месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра или руководителя госоргана с одновременным зачислением такого госслужащего в штат соответствующего госоргана.

Напомним, глава экспертной группы StateWatch Глеб Каневский заявил, что Янчук мог войти в историю, но запомнился "схемой" передела арестованной частной собственности в пользу различных финансово-политических групп.

Ранее НАБУ провело обыски в Агентстве по розыску активов. Следственные действия проводятся в рамках расследования дела по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9 500 000 гривен.

Тем временем, АРМА обнародовало перечень всего арестованного имущества.

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