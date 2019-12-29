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29 декабря 2019, воскресенье, 06:00 622 Карта
Жизнь 2019-12-29T08:30:01+02:00
Українські Новини
Заметет снегом и придет циклон: синоптики дали прогноз погоды до Нового года

Заметет снегом и придет циклон: синоптики дали прогноз погоды до Нового года

Надежда Комендантова
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Накануне Нового года синоптики прогнозируют резкое ухудшение поголных условий в Украине. По всей территории страны пройдут сильные снегопады, небо покроют серые облака. Кроме того, значительно похолодает.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Морозы понемногу будут заходить в Украину. На Западе температура воздуха 29 декабря составит 1-6 градусов. Небольшой морозец придет и на Север, до 0, -3 градусов", - сообщила она.

На остальной территории страны, по словам Диденко, еще удержатся "плюсы", в течение дня ожидается + 2 + 6 градусов.

Большая часть Украины попадет в зону снегопадов. "Снег и мокрый будет идти в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого с районами и Одесской области дождь смешиваться с мокрым снегом", - сообщила синоптик. 

В то же время, восточная часть, большинство Центра и Юга попадут в сухую безосадочную зону в воскресенье.

В Киеве в воскресенье, 29 декабря, мокрый снег, днем ​​постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. 

На дорогах появится гололедица, поэтому синоптик советует передвигаться более медленно и аккуратно.

В понедельник, 30 декабря в Украине везде практически сухо и немного морозно. А 31 декабря днем ​​потеплеет, на Севере, Западе и в Центре вероятен снег, мокрый снег с переходом в дождь.

"Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут показывать около нуля градусов", - считает синоптик.

В то же время, по прогнозам синоптика Виталия Постриганя, в этом году на снег в Новогоднюю ночь все же можно рассчитывать, но бабу снежную слепить вряд ли  удастся.

По его словам, накануне Нового года, 31 декабря снова наметится тенденция к небольшому потеплению. "Очередной северо-атлантический циклон снова поднимет температуру до 1-3º тепла на фоне небольших осадков", - сообщил он. 

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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