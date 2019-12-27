подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 21:00 9121 Карта
Общество 2019-12-27T21:19:45+02:00
Українські Новини
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу

Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Погода на выходные, погода в декабре, Прогноз, Погода

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине на выходных. 28 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, умеренный снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов. В Карпатах сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов. В Моршине умеренный снег, температура ночью и днем -1…-3 градуса. В Трускавце умеренный снег, температура ночью и днем -1…-3 градуса. В Сваляве умеренный снег, температура ночью и днем 0…-2 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, небольшие осадки, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве Погода на выходные погода в декабре Прогноз Погода

На западе и в Житомирской области ожидается гололе...
Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов....
Снегопады с ураганным ветром и коллапс на дорогах:...
Рекордное тепло: на выходных в Украине ожидается о...
Новости
Разумков подписал закон, обязывающей согласовывать следственные действия против депутатов с генпрокурором 21:54
В "мост Кличко" вложили еще миллион гривен 21:49 Документ
В Самаре гомосексуалам запретили быть донорами крови 21:38
В Одессе освободили и вывезли в Майорское 11 подозреваемых в терроризме - будущих участников обмена, - СМИ 21:18
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против 12:32
Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными 10:13
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok