Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине на выходных. 28 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, умеренный снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов. В Карпатах сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов. В Моршине умеренный снег, температура ночью и днем -1…-3 градуса. В Трускавце умеренный снег, температура ночью и днем -1…-3 градуса. В Сваляве умеренный снег, температура ночью и днем 0…-2 градуса. На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. В центре Украины облачно, небольшие осадки, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. На юге Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +4…+6 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года. Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.