подписаться на рассылку
23.75 24.3
26.3 27.2
˟
28 декабря 2019, суббота, 13:55 1070
Происшествия 2019-12-28T14:15:02+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелся Институт токсикологии

В Киеве загорелся Институт токсикологии

Таня Войтюк
Пожар, ГосЧС, Возгорание, Киев
Пожар в институте токсикологии. Фото: ГосЧс
Пожар в институте токсикологии. Фото: ГосЧс

Пожар произошел в Институте токсикологии в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве, передают Українськi Новини.

"28 декабря в 12:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории института токсикологии, на ул. Героев Обороны, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в нем.

К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в комнате на 1-м этаже 2-этажного здания.

В 12:28 пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 12:38 - ликвидировать.

К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших в результате этого события нет.

Как сообщали Українськi Новини, 23 декабря пожар без жертв произошел в 9-этажном студенческом общежитии Национального авиационного университета в Киеве.

Кроме этого 22 декабря произошел пожар в Луганской области в Старобельском областном психоневрологическом интернате, где погибли 4 пациента, один из которых сгорел заживо, а еще трое задохнулись.

Больше новостей о: Пожар ГосЧС Возгорание Киев

Новости
Назначение молодых премьер-министров становится мировым трендом, - эксперт 14:06
В Киеве загорелся Институт токсикологии 13:55
Киев открыл движение по Шулявскому мосту 13:40
Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область 13:30
С нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные месте 12:43
больше новостей
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд 20:39
Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными 10:13
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Рейдеры Микитася через теневого нотариуса пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах "Киевметростроя", – журналист 17:34
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok