В Киеве загорелся Институт токсикологии

Пожар произошел в Институте токсикологии в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве, передают Українськi Новини.

"28 декабря в 12:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории института токсикологии, на ул. Героев Обороны, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в нем.

К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в комнате на 1-м этаже 2-этажного здания.

В 12:28 пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 12:38 - ликвидировать.

К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших в результате этого события нет.

Как сообщали Українськi Новини, 23 декабря пожар без жертв произошел в 9-этажном студенческом общежитии Национального авиационного университета в Киеве.