В Киеве загорелся Институт токсикологии

Пожар произошел в Институте токсикологии в Голосеевском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Киеве, передают Українськi Новини. "28 декабря в 12:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории института токсикологии, на ул. Героев Обороны, что в Голосеевском районе столицы", - сказано в нем. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в комнате на 1-м этаже 2-этажного здания. В 12:28 пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 12:38 - ликвидировать. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших в результате этого события нет. Как сообщали Українськi Новини, 23 декабря пожар без жертв произошел в 9-этажном студенческом общежитии Национального авиационного университета в Киеве. Кроме этого 22 декабря произошел пожар в Луганской области в Старобельском областном психоневрологическом интернате, где погибли 4 пациента, один из которых сгорел заживо, а еще трое задохнулись.