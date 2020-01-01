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01 января 2020, среда, 06:05 16 Инфографика
Жизнь 2020-01-01T06:05:01+02:00
Українські Новини
Прогноз магнитных бурь на январь: как сберечь хорошее самочувствие

Прогноз магнитных бурь на январь: как сберечь хорошее самочувствие

Ярина Вацяк
Январь, Прогноз магнитных бурь, Магнитные бури в январе, Магнитные бури
Магнитная буря. Фото: zabegalovka.uol.ua
Магнитная буря. Фото: zabegalovka.uol.ua

По прогнозу на январь 2020 года, в Украине сильных магнитных бурь не предвидится, как и по прогнозу на декабрь.  

Об этом свидетельствуют данные лаборатории Солнца ФИАН.

Так, магнитосферные возбуждения ожидаются на Старый новый год, 14 января, а также на следующий день - 15 января.

Но хоть сильных магнитных бурь не прогнозируют, во время возбуждений метеочувствительные люди могут плохо себя чувствовать, даже если имеют хорошее состояние здоровья.

Врачи в такие дни советуют отказаться от кофе, а также избегать стрессовых ситуаций и долгого сидения перед гаджетами и телевизором. Также не рекомендуется употреблять в такие дни алкоголь. Плохо может сказаться на здоровье долгая поездка, поэтому лучше такие планы отложить. Для улучшения самочувствия врачи советуют больше гулять на свежем воздухе, употреблять больше витамина С, а также пить чистую воду.

Ранее Українські Новини рассказали о том, чего еще стоит ожидать всем знакам на Новый год.

Также узнайте о рекомендациях астрологов, когда подводить итоги года и задавать вопросы.

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