Агрессия в СМИ порождает раскол в сообществе журналистов, — НСЖУ

Более полсотни нападений на представителей СМИ, как во время суда по делу Шеремета, зафиксировали в Национальном союзе журналистов Украины в этом году. Глава организации Сергей Томиленко сообщил, что именно от журналистов все чаще звучат оскорбления и даже призывы к физической расправе над "не такими" представителями СМИ.

О том, почему нападения на медийщиков разъединяют сообщество сообщают "Подробности".

"Воришки, туповатые, антиукраинская чесотка", - это буквально выдержки из заявлений медийщиков в сторону своих коллег.

В национальной союзе журналистов говорят, что агрессия в СМИ раскалывает профессиональное сообщество.

"Журналисты не чувствуют себя в безопасности, когда работают на митингах в протестах, при освещении судебных процессов, постоянно происходит поиск и охота на не таких журналистов и конечно в итоге это сигнал тревоги, который транслируется из столицы Украины, он транслируется в частности по всей Украине его испытывают и наши коллеги в регионах", - говорит Сергей Томиленко, председатель НСЖУ.

Чаще всего от нападений страдают женщины-журналистки, говорят в Национальном союзе. Угрожают им и на улицах, и в сети.

"Журналистки получают негативные комментарии в соцсетях, получают угрозы в месендежерах, и доходит до угроз в глаза, когда обсуждается внешний вид человека, его возраст, манера одеваться, ее социальный статус, отсутствие или наличие детей", - говорит Лина Кущ, первый секретарь Национального союза журналистов Украина.

На дискуссию в Национальный союз пригласили и тех, кто пострадал из-за нападения, и тех кто призывал к расправе над коллегами. И последние не явились.

"Нельзя разделять на журналистов хороших - их нельзя трогать, пока власть не поменяется, - и на журналистов плохих, которые вчера были хорошими и сейчас стали плохими и говорят что-то не то и их можно бить. Речь идет о том, что журналист при исполнении своих обязанностей должен быть защищен и с стороны государства и со стороны своего цезу - журналистов", - говорит Андрей Юричко, эксперт Академии Украинской прессы.

Как сообщали Українські Новини, в НСЖУ заявили, что НАБУ должна уважать права журналиста и не должна притеснять свободу слова.