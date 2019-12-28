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28 декабря 2019, суббота, 08:55 900
Общество 2019-12-28T10:00:02+02:00
Українські Новини
За год количество незаконно срубленных елок выросло на 36%, — Гослесагентство

За год количество незаконно срубленных елок выросло на 36%, — Гослесагентство

Таня Войтюк
Елка, Новый год-2020, Деревья, Гослесагентство
Живая елка. Фото: pexels
Живая елка. Фото: pexels

В 2019 году на 36% выросло количество незаконно срубленных новогодних елок. Это не удивительно, если учитывать нынешние цены на деревья.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины, передает "Суспільне".

"По последним данным на 23 декабря, увеличилась (незаконная вырубка елок, - ред.) на 36%, но это объясняется тем, что увеличилось количество рейдовых бригад и самих рейдов в лесах, поэтому больше выявлено правонарушителей", - заявили в агентстве.

В ведомстве добавили, что в этом году в Украине действует 1586 рейдовых бригад, а в прошлом на эту дату действовало 1 558. По состоянию на 23 декабря было проведено 6283 рейда, а в прошлом на эту дату - лишь 5266 рейдов.

"Отсюда следует, что в этом году 779 срубленные елок, а в прошлом - 575", - подытожили в Гослесагентстве.

Как сообщали Українські Новини, Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран, среди которых больше всего - в Нидерланды, Польши, Германии, Беларуси и Швейцарии. 

Тем временем ГосЧС рекомендует ставить новогоднюю елку на безопасном расстоянии от электроприборов и не украшать ее свечами.

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