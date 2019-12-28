За рік кількість незаконно зрубаних ялинок зросла на 36%, — Держлісагентство

В 2019 році на 36% зросла кількість незаконно зрубаних новорічних ялинок. Це не дивно, якщо враховувати нинішні ціни на дерева.

Про це повідомили в прес-службі Державного агентства лісових ресурсів України, передає "Суспільне".

"За останніми даними на 23 грудня, збільшилася (незаконна вирубка ялинок, - ред.) на 36%, але це пояснюється тим, що збільшилася кількість рейдових бригад і самих рейдів в лісах, тому більше виявлено правопорушників", - заявили в агентстві.

У відомстві додали, що цього року в Україні діє 1586 рейдових бригад, а торік на цю дату діяло 1 558. Станом на 23 грудня було проведено 6283 рейду, а торік на цю дату - лише 5266 рейдів.

"Звідси випливає, що в цьому році 779 зрубані ялинок, а в минулому - 575", - підсумували в Держлісагентстві.

Як повідомляли Українські Новини, Україна експортує ялинкові прикраси в 27 країн, серед яких найбільше - до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Білорусі та Швейцарії.

Тим часом ДСНС рекомендує ставити новорічну ялинку на безпечній відстані від електроприладів і не прикрашати її свічками.