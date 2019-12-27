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27 грудня 2019, пʼятниця, 22:20 5
Силові структури 2019-12-27T22:45:01+02:00
Українські Новини
До зарплати військовим наприкінці року виплатять додаткову допомогу

До зарплати військовим наприкінці року виплатять додаткову допомогу

Ярина Вацяк
Міністр оборони, Міноборони, ЗСУ, Армія, військові, зарплата військових, доплати військовим
Військові. Фото: mil.gov
Військові. Фото: mil.gov

Міністр оборони України дав доручення спрямувати залишок коштів на виплату особовому складу ЗСУ матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань за 2019 рік.

Про це повідомляє інформресурс Оперативного командування "Північ", пише "Армия Inform".

 "Відповідно на виплату цієї допомоги спрямують суму, що залишиться після повної виплати щомісячного грошового забезпечення, його одноразових додаткових видів, індексації за 2019 рік, розрахунків зі звільненими військовослужбовцями та резервістами", — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що згідно з законодавством, максимальний розмір допомоги для розв’язання соціально-побутових питань не може перевищувати розмір місячного грошового забезпечення. Але в реальності сума становитиме значно менше: наявну суму залишку розподілять на рівні частини між усіма військовослужбовцями військової частини, які не отримали цю допомогу впродовж року.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Верховна Рада виділила додатково 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям в 2019. Тим часом зарплата військових на Донбасі зросла.

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