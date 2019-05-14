Зарплата военных на Донбассе выросла: кто сколько будет получать

Выплату военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения увеличили на 5 тысяч гривен, то есть до суммы 17 тысяч гривен.

Всем остальным военным зарплату увеличили на 1 тысячу гривен. Министр обороны Украины Степан Полторак 8 мая подписал соответствующий приказ, пишет "24 канал".

Минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил, составит на первой линии – 27 тысяч 300 гривен.

В других районах проведения операции – 16 тысяч 800 гривен. Зарплата командира взвода на первой линии от 31 тысячи 100 гривен, а в других районах – от 20 тысяч 600 гривен. Командир батальона будет получать от 35 тысяч 500 гривен на первой линии и от 25 тысяч гривен в других районах.

Кроме того, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 тысячи гривен, а в других районах проведения операции – 31 тысячу 500 гривен.

Повышение выплат происходит в плановом порядке в пределах, выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание ВСУ.

Ранее с 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен, общая сумма составила 12 тысяч гривен. Размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен, то есть общая сумма – 5 тысяч 500 гривен.

Всего в этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6.

Как выросли зарплаты военных на Донбассе. Инфографика: 24tv.ua

Как сообщали Українські Новини, с 1 января зарплаты украинских военных увеличились.

В марте Порошенко также поручал Полтораку повысить зарплаты бойцам горно-штурмовых войск на 23%.