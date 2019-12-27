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27 декабря 2019, пятница, 21:49 445 Документ
Политика 2019-12-27T22:07:31+02:00
Українські Новини
В "мост Кличко" вложили еще миллион гривен

В "мост Кличко" вложили еще миллион гривен

Ярина Вацяк
Бюджет Киева, КГГА, Пешеходно-велосипедный мост, Мост Кличко
Пешеходный мост. Фото: Facebook/Виталий Кличко
Пешеходный мост. Фото: Facebook/Виталий Кличко

В пешеходно-велосипедный переход между парками "Владимирская горка и "Хрещатый", более известный, как "Мост Кличко", который накануне открытия подорожал на 73 миллиона гривень, вложили еще 1 миллион гривен бюджетные средства.

Так, КП "Инженерный центр" заплатит строителю моста (ООО "Спецавто-Строй") 1 млн гривен за обустройство приямков и бурение скважин. Согласно договору от 16 декабря, над заказом подрядчик должен корпеть до конца 2019 года, а по календарному графику к этому же договору – работы выполнены еще полгода назад, пишет "КиевВласть"

Как‌ ‌стало‌ ‌известно‌‌ из‌ ‌‌объявления ‌электронной‌ ‌системы‌ ‌публичных‌ ‌закупок‌ Prozorro,‌ 16 декабря ‌2019‌ ‌года‌ КП “Инженерный центр” заключило договор с ООО “Спецавто-Строй” на выполнение работ по бурению скважин и обустройству приямков и инклинометрических скважин на пешеходно-велосипедном переходе между парками “Хрещатый” и “Владимирская горка”. Стоимость соглашения составила 1,005 млн гривен.

Согласно договору, подрядчик должен пробурить скважины, обустроить замерные приямки, инклинометрические скважины специализированными трубами, а также изготовить соответствующую техдокументацию.

По договору, работы должны быть выполнены – до 31 декабря 2019 года.

Закупку провели без конкурса. В системе Prozorro опубликован лишь отчет о заключенном договоре.

Напомним, самым масштабным проектом, который был реализован в 2019 году киевской властью, стало строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка"

На строительство моста КГГА израсходовала более 400 млн гривен, в том числе в 275 млн гривен обошлось строительство самого моста, 55 млн гривен пошло на подпорные стены для укрепления склонов, на другие крупные работы вокруг моста.

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