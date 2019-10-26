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26 октября 2019, суббота, 17:57 278
Общество 2019-10-26T17:57:43+03:00
Українські Новини
В Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы"

В Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы"

Марихуана, Легализация марихуаны, Легализация марихуаны в Украине, Медицинская марихуана

Около 200 человек провели в центре Киева "Конопляный марш свободы".

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция началась около 12:00 у здания Кабинета Министров на ул. Грушевского.

Участники марша выступают за легализацию медицинского каннабиса в Украине и декриминализацию хранения (без цели сбыта) конопли.

Они скандировали соответствующие лозунги.

Правопорядок охраняли около 50 полицейских, также присутствовала полиция диалога.

В акции принимали участие представители общественных организаций, активисты.

Среди них были лица с инвалидностью, выступающие за использование марихуаны в качестве обезболивающего и антидепрессанта.

Кроме того, на марше присутствовали несколько депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и представители партии "Демократична сокира".

Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса
Марш за легализацию медицинского каннабиса

Около 12:50 участники марша стартовали от здания Кабинета Министров, прошли по ул. Грушевского до здания Верховной Рады, где остановились для дальнейшего протеста.

Конфликтов и нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" сообщила, что хочет урегулировать госконтроль за медицинским каннабисом.

А вот Зеленский считает несвоевременной легализацию медицинской марихуаны.

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