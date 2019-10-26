В Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы"

Около 200 человек провели в центре Киева "Конопляный марш свободы". Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий. Акция началась около 12:00 у здания Кабинета Министров на ул. Грушевского. Участники марша выступают за легализацию медицинского каннабиса в Украине и декриминализацию хранения (без цели сбыта) конопли. Они скандировали соответствующие лозунги. Правопорядок охраняли около 50 полицейских, также присутствовала полиция диалога. В акции принимали участие представители общественных организаций, активисты. Среди них были лица с инвалидностью, выступающие за использование марихуаны в качестве обезболивающего и антидепрессанта. Кроме того, на марше присутствовали несколько депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и представители партии "Демократична сокира". [gallery-6074] Около 12:50 участники марша стартовали от здания Кабинета Министров, прошли по ул. Грушевского до здания Верховной Рады, где остановились для дальнейшего протеста. Конфликтов и нарушения общественного порядка не зафиксировано. Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" сообщила, что хочет урегулировать госконтроль за медицинским каннабисом. А вот Зеленский считает несвоевременной легализацию медицинской марихуаны.