В Киеве две сотни человек прошли "Конопляным маршем свободы"

Около 200 человек провели в центре Киева "Конопляный марш свободы".

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция началась около 12:00 у здания Кабинета Министров на ул. Грушевского.

Участники марша выступают за легализацию медицинского каннабиса в Украине и декриминализацию хранения (без цели сбыта) конопли.

Они скандировали соответствующие лозунги.

Правопорядок охраняли около 50 полицейских, также присутствовала полиция диалога.

В акции принимали участие представители общественных организаций, активисты.

Среди них были лица с инвалидностью, выступающие за использование марихуаны в качестве обезболивающего и антидепрессанта.

Кроме того, на марше присутствовали несколько депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и представители партии "Демократична сокира".