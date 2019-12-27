Через год после решения Киевсовета "возвращенный" городом земельный участок по-прежнему числится в кадастре за "Мостобудом" Продивуса

Через год после решения Киевсовета "возвращенный" городом земельный участок по-прежнему числится в кадастре за

В постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, на которую были возложены контрольные функции, уверены, что выполнили решение по возврату киевской общине земельного участка возле Южного моста, за который не платили арендную плату, а вместо строительства занимались незаконной добычей песка. При этом, в государственном реестре недвижимости сегодня этот участок вообще "ничейный", а в кадастровом реестре он по-прежнему числится за "Мостобудом" бизнесмена Владимира Продивуса.

20 декабря 2018 года Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды земельного участка на берегу Днепра вблизи Южного моста с Публичным акционерным обществом (ПАО) "Мостобуд". Как указывалось в решении, компания занималась нецелевым использованием земли (незаконная добыча песка) и отказывалась платить арендную плату. Сами арендаторы попытались заблокировать решение в многочисленных судебных инстанциях, объявив незаконной саму проверку Киевсовета чем занимаются на арендованном для переноса туда производства земле. Точку в споре поставил уже в декабре нынешнего года Шестой апелляционный суд, признав решение Киевсовета законным.

В то же время, активисты и СМИ неоднократно заявляли, что "Мостобуд" "забаррикадировался" на окруженной заборами и "титушками" территории и продолжает добычу песка. А депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил Українським Новинам, что решить проблему с возвратом земли городу можно только с помощью вмешательства правоохранительных органов.

Українські Новини решили поинтересоваться у подразделения, прямо указанного в решении Киевсовета ответственным за его контроль и исполнение – постоянной комиссии Киевсовета, какие действия были предприняты для исполнения решения, и считается ли оно выполненным?

В ответе указывается, что комиссия поинформировала "Мостобуд" о разрыве арендного соглашения, а также напомнила "контролирующему органу" (в данном случае – ГНАУ) о необходимости истребовать у "Мостобуда" задолженность по арендной плате. В феврале 2019 года двумя письмами эти предписания были выполнены. После чего Киевсовет был уведомлен об исполнении решения.

Также в комиссии заявили, что внесли запись о прекращении прав аренды в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество. И подчеркнули, что каких-либо особых планов контроля за исполнением решения Киевсовета не имеют.

Как оказалось, те же самые действия (письма "Мостобуду", налоговикам и внесение данных в реестр) осуществили и в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА). "Право аренды земельного участка возникает с момента регистрации этих прав", - уточнили также в ответе департамента.

Утверждение о снятии с регистрации в Государственном реестре имущественных прав легко проверяется. Данные об аренде участка "Мостобудом" вносились в реестр под №12652225 частным нотариусом Демьяненко. Поиск в реестре записи под этим номером ничего не выдает. То есть, запись действительно удалена из реестра.

В то же время, ничего не выдается и по поиску по кадастровому номеру земельного участка. Судя по всему, они также были удалены вместе с записью об аренде. То есть, де-факто, участок не возвращен Киеву, а попросту "растворился".

А вот в Государственный земельный кадастр о праве собственности и имущественных правах на земельный участок изменения внесены не были. Здесь по-прежнему значится арендатор ПАО "Мостобуд".

Кстати, государственная кадастровая карта дает ответ и еще на один вопрос, вокруг которого уже год ломаются копья в судах. "Мостобуд" утверждает, что строит там свои цеха, Киевсовет – что там незаконно добывается песок. Наложенная на Google-карту кадастровая сетка четко показывает – никакого строительства на 16 гектарах участка не велось и не ведется. Весь участок – один гигантский карьер.

При этом, как следует из ответов Министерства энергетики и защиты окружающей среды, ни "Мостобуд", ни компания-субарендатор участка "Промбудсервис 2005", принадлежащая жене родного брата председателя набсовета "Мостобуда" Виктории Продивус, разрешение на разработку недр и добычу песка в Киеве не получали. Вообще, лицензии на такую деятельность имеют только 3 компании: на 3 участках ПАО "Завод железобетонных конструкций имени Светланы Ковальской", а также Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Кубитек" и ООО "Сенд контракт".

Как сообщалось ранее, Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду. На протяжении года киевская община не может вернуть себе ранее переданную в аренду землю, на которой по данным средств массовой информации и активистов незаконно промышленным способом добывается песок.