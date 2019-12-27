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27 декабря 2019, пятница, 19:39 346 Документ
Недвижимость 2019-12-27T19:44:49+02:00
Українські Новини
Через год после решения Киевсовета "возвращенный" городом земельный участок по-прежнему числится в кадастре за

Через год после решения Киевсовета "возвращенный" городом земельный участок по-прежнему числится в кадастре за "Мостобудом" Продивуса

Петр Стуженко
Мостобуд, Владимир Продивус, Промбудсервис 2005, Виктория Продивус, Аренда земли, Киевсовет, Добыча песка
Добыча песка (иллюстрация). Фото из открытых источников
Добыча песка (иллюстрация). Фото из открытых источников

В постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, на которую были возложены контрольные функции, уверены, что выполнили решение по возврату киевской общине земельного участка возле Южного моста, за который не платили арендную плату, а вместо строительства занимались незаконной добычей песка. При этом, в государственном реестре недвижимости сегодня этот участок вообще "ничейный", а в кадастровом реестре он по-прежнему числится за "Мостобудом" бизнесмена Владимира Продивуса.

20 декабря 2018 года Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды земельного участка на берегу Днепра вблизи Южного моста с Публичным акционерным обществом (ПАО) "Мостобуд". Как указывалось в решении, компания занималась нецелевым использованием земли (незаконная добыча песка) и отказывалась платить арендную плату. Сами арендаторы попытались заблокировать решение в многочисленных судебных инстанциях, объявив незаконной саму проверку Киевсовета чем занимаются на арендованном для переноса туда производства земле. Точку в споре поставил уже в декабре нынешнего года Шестой апелляционный суд, признав решение Киевсовета законным.

В то же время, активисты и СМИ неоднократно заявляли, что "Мостобуд" "забаррикадировался" на окруженной заборами и "титушками" территории и продолжает добычу песка. А депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил Українським Новинам, что решить проблему с возвратом земли городу можно только с помощью вмешательства правоохранительных органов.

Українські Новини решили поинтересоваться у подразделения, прямо указанного в решении Киевсовета ответственным за его контроль и исполнение – постоянной комиссии Киевсовета, какие действия были предприняты для исполнения решения, и считается ли оно выполненным?

В ответе указывается, что комиссия поинформировала "Мостобуд" о разрыве арендного соглашения, а также напомнила "контролирующему органу" (в данном случае – ГНАУ) о необходимости истребовать у "Мостобуда" задолженность по арендной плате. В феврале 2019 года двумя письмами эти предписания были выполнены. После чего Киевсовет был уведомлен об исполнении решения.

Также в комиссии заявили, что внесли запись о прекращении прав аренды в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество. И подчеркнули, что каких-либо особых планов контроля за исполнением решения Киевсовета не имеют.

Как оказалось, те же самые действия (письма "Мостобуду", налоговикам и внесение данных в реестр) осуществили и в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА). "Право аренды земельного участка возникает с момента регистрации этих прав", - уточнили также в ответе департамента.

Утверждение о снятии с регистрации в Государственном реестре имущественных прав легко проверяется. Данные об аренде участка "Мостобудом" вносились в реестр под №12652225 частным нотариусом Демьяненко. Поиск в реестре записи под этим номером ничего не выдает. То есть, запись действительно удалена из реестра.

В то же время, ничего не выдается и по поиску по кадастровому номеру земельного участка. Судя по всему, они также были удалены вместе с записью об аренде. То есть, де-факто, участок не возвращен Киеву, а попросту "растворился".

А вот в Государственный земельный кадастр о праве собственности и имущественных правах на земельный участок изменения внесены не были. Здесь по-прежнему значится арендатор ПАО "Мостобуд".

Кстати, государственная кадастровая карта дает ответ и еще на один вопрос, вокруг которого уже год ломаются копья в судах. "Мостобуд" утверждает, что строит там свои цеха, Киевсовет – что там незаконно добывается песок. Наложенная на Google-карту кадастровая сетка четко показывает – никакого строительства на 16 гектарах участка не велось и не ведется. Весь участок – один гигантский карьер.

При этом, как следует из ответов Министерства энергетики и защиты окружающей среды, ни "Мостобуд", ни компания-субарендатор участка "Промбудсервис 2005", принадлежащая жене родного брата председателя набсовета "Мостобуда" Виктории Продивус, разрешение на разработку недр и добычу песка в Киеве не получали. Вообще, лицензии на такую деятельность имеют только 3 компании: на 3 участках ПАО "Завод железобетонных конструкций имени Светланы Ковальской", а также Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Кубитек" и ООО "Сенд контракт".

Как сообщалось ранее, Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду. На протяжении года киевская община не может вернуть себе ранее переданную в аренду землю, на которой по данным средств массовой информации и активистов незаконно промышленным способом добывается песок.

Источник : Українські новини
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