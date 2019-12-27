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27 декабря 2019, пятница, 19:10 1733
Общество 2019-12-27T19:45:02+02:00
Українські Новини
В последнюю пятницу года в Киеве образовались огромные пробки: ситуация на дорогах

В последнюю пятницу года в Киеве образовались огромные пробки: ситуация на дорогах

Ольга Фандорина
Пробки в Киеве, Новогодние праздники

В пятницу вечером на дорогах столицы образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Основные пробки - на правом берегу и в центре. Движение транспорта затруднено на ул. Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, ул. Льва Толстого, ул. Басейной, бульваре Леси Украинки, ул. Мечникова, ул. Саксаганского, ул. Жилянской, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Михаила Грушевского, Парковой дороге.

Также пробки на Воздухофлотском проспекте, ул. Вадима Гетьмана, ул. Валерия Лобановского.

Пробки на ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, ул. Новоконстантиновской, Гаванском мосту и ул. Набережно-Рыбальской, ул. Набережно-Луговой, ул. Глубочицкой, ул. Почайнинской, ул. Константиновской, ул. Юрия Ильенко.

 

 

На левом берегу трудности с проездом на проспекте Бажана, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, ул. Анны Ахматовой и на Южном мосту. Пробки образовались на Броварском проспекте между станциями метро Дарница и Левобережная и на проспекте Вызволителей.

Кроме того, пробки образовались на Большой Окружной дороге.

Напомним, снегопады с ураганным ветром и коллапс на дорогах: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Также предупреждали, что пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призывают не пользоваться своими авто.

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