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27 декабря 2019, пятница, 18:46 563
Происшествия 2019-12-27T19:00:01+02:00
Українські Новини
Авиакатастрофа в Казахстане: украинцев доставили в больницу

Авиакатастрофа в Казахстане: украинцев доставили в больницу

Ярина Вацяк
МИД, Авиакатастрофа, Авиакрушение, Казахстан

Два украинца, пребывавших на борту разбившегося в Казахстане самолета Bek Air, госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел в ответ на запрос Українських Новин.

"По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 14 человек, 50 - госпитализированы. Среди пострадавших есть 2 граждан Украины, которые доставлены в больницу Алматы", - говорится в нем.

В сообщении также отмечается, что консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими и поддерживает контакты с местными спасательными службами.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря утром упал самолет недалеко от Алматы (Казахстан). По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, на борту самолета находились 95 пассажира и 5 членов экипажа.

Одна из пассажирок рухнувшего возле Алма-Аты самолета Bek Air Марал Ерман запостила в социальные сети видео после падения воздушного борта. По словам алматинки, все произошло быстро и неожиданно, 

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