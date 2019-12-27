В оккупированном Крыму хотят возобновить авиасообщение с Киевом

Представители оккупационной власти Крыма считают, что украинским политикам стоит начать переговоры о возобновлении авиасообщения между Киевом и аннексированным Симферополем, а не штрафовать авиакомпании за то, что их самолеты туда летают.

Об этом заявил российскому изданию ТАСС "глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета" аннексированного Россией Крыма Юрий Гемпель.

"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.

Так в Крыму прокомментировали информацию Госиавиаслужбы Украины о том, что казахская компания Euro-Asia Air заплатила в бюджет Украины 136 тысяч гривен (около $5,7 тыс.) за "нарушение воздушного пространства Крыма".

Отмечается, что это первый штраф, который Украина получила за пересечение воздушного пространства в Крыму, закрытого украинской стороной в марте 2014 года. С тех пор, по данным Госавиаслужбы, зафиксировано больше 200 тысяч подобных нарушений, и никто не понес финансовой ответственности.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля 2019 Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Также Владимир Зеленский сказал, когда возобновится авиасообщение с Россией.

25 октября 2015 года вступило в силу прекращение авиасообщения между Украиной и Россией.