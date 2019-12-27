підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 грудня 2019, пʼятниця, 18:02 18
Зовнішня політика 2019-12-27T19:15:02+02:00
Українські Новини
В окупованому Криму хочуть відновити авіасполучення з Києвом

В окупованому Криму хочуть відновити авіасполучення з Києвом

Ярина Вацяк
українсько-російські відносини, Авіасполучення, анексія Криму, окупація Криму

Представники окупаційної влади Криму вважають, що українським політикам варто почати переговори про відновлення авіасполучення між Києвом і анексованим Сімферополем, а не штрафувати авіакомпанії за те, що їхні літаки туди літають.

Про це заявив російському виданню ТАСС "голова комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради" анексованого Росією Криму Юрій Гемпель.

"Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки мають літати в будь-якому випадку з Києва у Сімферополь, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам", - сказав Гемпель.

Так у Криму прокоментували інформацію Державіаслужби України про те, що казахська компанія Euro-Asia Air заплатила в бюджет України 136 тисяч гривень (близько $5,7 тис.) за "порушення повітряного простору Криму", повідомляло видання "АрміяІnform".

Наголошується, що це перший штраф, який Україна отримала за перетин повітряного простору в Криму, закритого українською стороною в березні 2014 року. З тих пір, за даними Державіаслужби, зафіксовано понад 200 тисяч подібних порушень, і ніхто не поніс фінансової відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня 2019 Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста.

Також Володимир Зеленський сказав, коли відновиться авіасполучення з Росією.

25 жовтня 2015 року набрало чинності припинення авіасполучення між Україною і Росією.

Більше новин про: українсько-російські відносини Авіасполучення анексія Криму окупація Криму

Новини
Авіакатастрофа в Казахстані: українців доставили в лікарню 18:46
Разумков підписав закон про штрафи для "кнопкодавів" 18:38
Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про розстріли активістів Євромайдану 18:26
Кабмін перезавантажив ДАБІ: першим заступником керівника інспекції стала Олена Костенко 18:08
В окупованому Криму хочуть відновити авіасполучення з Києвом 18:02
більше новин
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
більше новин
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok