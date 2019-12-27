В окупованому Криму хочуть відновити авіасполучення з Києвом

Представники окупаційної влади Криму вважають, що українським політикам варто почати переговори про відновлення авіасполучення між Києвом і анексованим Сімферополем, а не штрафувати авіакомпанії за те, що їхні літаки туди літають.

Про це заявив російському виданню ТАСС "голова комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Держради" анексованого Росією Криму Юрій Гемпель.

"Сьогодні треба перейти від жорсткої риторики до діалогу, партнерських відносин. Я думаю, що літаки мають літати в будь-якому випадку з Києва у Сімферополь, з Сімферополя до Києва, також і в інші міста і столиці країн СНД. Я думаю, це піде на користь перш за все самим українським політикам", - сказав Гемпель.

Так у Криму прокоментували інформацію Державіаслужби України про те, що казахська компанія Euro-Asia Air заплатила в бюджет України 136 тисяч гривень (близько $5,7 тис.) за "порушення повітряного простору Криму", повідомляло видання "АрміяІnform".

Наголошується, що це перший штраф, який Україна отримала за перетин повітряного простору в Криму, закритого українською стороною в березні 2014 року. З тих пір, за даними Державіаслужби, зафіксовано понад 200 тисяч подібних порушень, і ніхто не поніс фінансової відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня 2019 Кабінет Міністрів заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією за винятком рейсів, необхідних для забезпечення роботи місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста.

Також Володимир Зеленський сказав, коли відновиться авіасполучення з Росією.

25 жовтня 2015 року набрало чинності припинення авіасполучення між Україною і Росією.