Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства над Крымом

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны АрміяINFORM.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

В ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.

Как сообщали Українські Новини, с октября 2015 Россия запретила украинским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство.

Напомним, ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму.