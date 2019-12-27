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  • Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства над Крымом
27 декабря 2019, пятница, 08:59 372
Политика 2019-12-27T10:15:02+02:00
Українські Новини
Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства над Крымом

Таня Войтюк
Воздушное пространство, Симферополь аэропорт, Аннексия Крыма, Крым, Штраф, Казахстан
Аэропорт
Аэропорт "Симферополь". Фото: wikipedia.org

Тем временем как Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив, Украина впервые со времени аннексии Крыма взыскала штраф за нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны АрміяINFORM.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

В ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.

Как сообщали Українські Новини, с октября 2015 Россия запретила украинским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство.

Напомним, ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму.

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