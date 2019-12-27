В Генштаб Минобороны позвонили неизвестные с просьбой "скинуться" на новогодние подарки

В Министерство обороны и Генерального штаба ВСУ начали поступать звонки от неизвестных лиц, которые идентифицируют себя руководством Генштаба, с просьбой сдать деньги на новогодние подарки. Об этом передает пресс-служба Минобороны в Facebook.

В ведомстве отмечают, что мошенники просят перевести денежные средства на банковские карты якобы на новогодние подарки.

"Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством. Соответствующие правоохранительные органы поставлены в известность", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, ранее в налоговом мошенничестве в США попались отец с дочерью, которые "прикинулись" победителями лотереи, за что получали компенсацию несколько лет. Также в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки.

А Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предпринимателя, выигравшего тендер ведомства. Отмечалось, что предприниматель получил штраф и дисквалификацию.