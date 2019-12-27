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27 декабря 2019, пятница, 16:57 521
Силовые структуры 2019-12-27T16:58:35+02:00
Українські Новини
В Генштаб Минобороны позвонили неизвестные с просьбой "скинуться" на новогодние подарки

В Генштаб Минобороны позвонили неизвестные с просьбой "скинуться" на новогодние подарки

Елизавета Кесельман
Генштаб ВСУ, Минобороны, мошенники, Снтятие средств
Мошенник.Фото:Udm-Info.
Мошенник.Фото:Udm-Info.

В Министерство обороны и Генерального штаба ВСУ начали поступать звонки от неизвестных лиц, которые идентифицируют себя руководством Генштаба, с просьбой сдать деньги на новогодние подарки. Об этом передает пресс-служба Минобороны в Facebook.

В ведомстве отмечают, что мошенники просят перевести денежные средства на банковские карты якобы на новогодние подарки.

"Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством. Соответствующие правоохранительные органы поставлены в известность", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, ранее в налоговом мошенничестве в США попались отец с дочерью, которые "прикинулись" победителями лотереи, за что получали компенсацию несколько лет. Также в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки. 

А Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предпринимателя, выигравшего тендер ведомства. Отмечалось, что предприниматель получил штраф и дисквалификацию. 

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