подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами
20 декабря 2019, пятница, 21:43 598
Америка 2019-12-20T22:00:02+02:00
Українські Новини
Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами

Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами

Елизавета Кесельман
Лотерея, Мошенничество, США, выигрыш в лотерею
Лотерея. Фото: pixabay
Лотерея. Фото: pixabay

В налоговом мошенничестве в США попались отец с дочерью, которые "прикинулись" победителями лотереи, за что получали компенсацию несколько лет. Об этом передает The Sun-Sentinel.

Отмечается, что налоговая служба выплатила мужчине с дочерью $3,4 млн, что в дальнейшем стало фейковой информацией, поскольку выяснилось, что они никогда не покупали лотерейный билет.

Информацию подтвердили документы суда, в которых говорится, что 35-летняя Даниэль Такила Эдмонсон и 51-летний Кеннет Роджер Эдмонсон в 2015 году начали подавать серию фиктивных налоговых деклараций, по которым требовали выплатить им деньги, уплаченные в качестве подоходного налога за выигрыш в лотерею.

Отмечается,  что сначала Эдмонсон выплатили почти $240 тыс., за часть из которых женщина купила себе автомобиль BMW. Через год она обратилась за получением еще $80 млн, но тогда налоговая заявила, что у ее требований нет законного основания и что все это напоминает мошенническую схему.

Но такой ответ не остановил женщину, и ей все-таки удалось получить около $2,5 млн от налоговой службы. По версии обвинения, в 2018 году по такой же схеме ее отец получил от государства $750 тыс.

Такая шутка может обойтись семейству до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет за предоставление заведомо ложных документов. Но семья заявила в суде, что является неприкосновенной для власти, потому что они  представители коренного народа, мавританские американцы.

Как сообщали Українські Новини, немецкий мультимиллионер ищет компанию, чтобы встретить Рождество в поместье за $5,6 млн.

Также в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки.

Больше новостей о: Лотерея Мошенничество США выигрыш в лотерею

Архив
Новости
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину 21:57
Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами 21:43
Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук 21:40
Шесть человек продолжают лечение в больницах после пожара в одесском колледже 21:17
Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной 21:15
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok