Семейный бизнес: в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами

В налоговом мошенничестве в США попались отец с дочерью, которые "прикинулись" победителями лотереи, за что получали компенсацию несколько лет. Об этом передает The Sun-Sentinel.

Отмечается, что налоговая служба выплатила мужчине с дочерью $3,4 млн, что в дальнейшем стало фейковой информацией, поскольку выяснилось, что они никогда не покупали лотерейный билет.

Информацию подтвердили документы суда, в которых говорится, что 35-летняя Даниэль Такила Эдмонсон и 51-летний Кеннет Роджер Эдмонсон в 2015 году начали подавать серию фиктивных налоговых деклараций, по которым требовали выплатить им деньги, уплаченные в качестве подоходного налога за выигрыш в лотерею.

Отмечается, что сначала Эдмонсон выплатили почти $240 тыс., за часть из которых женщина купила себе автомобиль BMW. Через год она обратилась за получением еще $80 млн, но тогда налоговая заявила, что у ее требований нет законного основания и что все это напоминает мошенническую схему.

Но такой ответ не остановил женщину, и ей все-таки удалось получить около $2,5 млн от налоговой службы. По версии обвинения, в 2018 году по такой же схеме ее отец получил от государства $750 тыс.

Такая шутка может обойтись семейству до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет за предоставление заведомо ложных документов. Но семья заявила в суде, что является неприкосновенной для власти, потому что они представители коренного народа, мавританские американцы.

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