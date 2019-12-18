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18 декабря 2019, среда, 16:22 836
Мир 2019-12-18T16:23:25+02:00
Українські Новини
Отпугнуть любой ценой: в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигр

Отпугнуть любой ценой: в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки

Елизавета Кесельман
Гороскоп, Фейковый гороскоп, Австралия, МВД Австралии
Австралия,Сидней.Фото:pixabay
Австралия,Сидней.Фото:pixabay

Власти Австралии пошли на крайние меры, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих граждан со Шри-Ланки. В частности, Министерство внутренних дел создало для этого фейковые гороскопы для каждого знака зодиака. Об этом передает The Guardian.

Материалы кампании, которые были написаны на английском языке, представляли различные негативные прогнозы для каждого знака зодиака, если они будут нелегально путешествовать в Австралию на лодке, включая семейные проблемы, чувство стыда и вечную долговую яму.

Гороскоп предупредил Овнов, что если они будут искать убежища на лодке, они могут ожидать, что люди, которые занимаются контрабандой, воспользуются ими.

Негативные гороскопы.Фото:homeaffairs.gov.auНегативные гороскопы.Фото:homeaffairs.gov.au

Стрельцов предупредили, что австралийские власти вернут их в Шри-Ланку, и они будут в долгах навсегда.

Козерогам "напророчествовали",  что решение рискнуть жизнью в опасных морях и непредсказуемой погоде будет напрасным.

Правительство Австралии проводит подобные международные рекламные кампании во многих странах, которые обычно являются источниками людей, ищущих убежища. Рекламные щиты, плакаты, онлайн-реклама и графические романы являются одними из материалов, созданных для того, чтобы люди не плыли в Австралию на лодках.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Австралии легализировали аборты во всех штатах до 22 недель беременности. 

Также МИД Австралии выразил разочарование выдачей Цемаха РФ.

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