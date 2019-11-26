Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предпринимателя, выигравшего тендер ведомства

Основатель компании Drone.ua Валерий Яковенко принял участие в открытом тендере Министерства обороны Украины. Он сделал более выгодное по цене предложение и выиграл. Но в итоге, вместо прозрачного сотрудничества на взаимовыгодных условиях, Drone.uа получил штраф и дисквалификацию, сообщает ain с ссылкой на рассказ Яковенко.

"Меня оштрафовало Минобороны на 145 000 грн, и я еще легко отделался. Это произошло из-за того, что я не пришел на встречу, о которой мне забыли сообщить. Я победил в тендере, который был предназначен для другого участника. Тендерное задание было прописано с формулировками, которые допускали возможность участия только одной компании с рынка. Тем не менее, мы смогли собрать комплектацию, которая соответствовала по техническим параметрам предполагаемой закупке", - рассказал Яковенко.

Тендеры Минобороны всегда были закрытыми, раньше в них никогда не допускались сторонние поставщики, однако, благодаря Prozorro, система поменялась.

Яковенко победил в открытых торгах, согласившись поставить оборудование на 18% дешевле цены ожидаемой закупки. По его словам, это было далеко не крайнее планируемое ценовое предложение.

"В документах с нашей стороны было предложено оборудование с учетом НДС и налога на прибыль. У второго участника было предложение по упрощенной системе налогообложения, поскольку товар поставлялся для нужд обороны (таможенная пошлина и НДС). И даже несмотря на это наше предложение оказалось намного более интересным. Нас могли бы дисквалифицировать по причине технического несоответствия, ведь ряд параметров был прописан под конкретного поставщика и они были невыполнимы никем "с улицы". Но нас решили проучить", - сообщил предприниматель.

Как рассказал Яковенко, процессом госзакупок для нужд обороны предусмотрена переговорная процедура с высоким уровнем ответственности за неявку на переговоры. Его компании назначили переговоры и дали 4 часа на оформление пропусков на режимный объект и подготовку документов, однако не сообщили о них даже в ходе проактивных уточнений по тендерной процедуре в день заседания тендерного комитета. Сообщение о возможных переговорах было размещено в глубинах тендерной документации, где ни один из потенциальных претендентов не догадался бы его искать.

Чиновник, отвечавший за закупку компании Яковенко, который повлиял на его дисквалификацию и штраф в 145 000 грн, со вчерашнего дня ушел на пенсию.

"Это выяснилось в тот момент, когда была подана наша жалоба на действия закупщика. Совпадение?", - поинтересовался предприниматель.

Как сообщали Українські Новини, суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны из-за закупки некачественных бронежилетов. Ранее Минобороны хотело купить бензина на полмиллиарда гривен.

Тем временем "Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro.