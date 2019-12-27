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  • Те, кто делает нас лучше: семь человек, которых нужно поздравить с Новым годом
27 декабря 2019, пятница, 16:35 44
Lifestyle 2019-12-27T16:40:32+02:00
Українські Новини
Те, кто делает нас лучше: семь человек, которых нужно поздравить с Новым годом

Те, кто делает нас лучше: семь человек, которых нужно поздравить с Новым годом

Роман Евланов
что подарить, Подарки, Новый год-2020
Новый Год. Подарки. Елка. Фото: rabstol.net
Новый Год. Подарки. Елка. Фото: rabstol.net

В Новый год дарить подарки принято всем. Пусть никто не уйдет обиженным, как говорится. Однако, многие люди, ограничившись лишь подарками для членов семьи и и близких друзей, напрочь забывают о других, тех, кто тоже достоин хотя бы небольшого внимания в Новый год. О семи людях, которые тоже заслуживают маленького подарка на Новый год, решили рассказать издание Buzzfeed.

Ваш стилист. Человек, который делает вас красивым, ухаживает за вашей стрижкой и прической, помогает с визажем и подбором стиля. Вполне приемлемым подарком для такого человека может стать, например, сертификат на какие-либо курсы или полезная книга по профессиональным навыкам.

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Брат или сестра вашего лучшего друга. Довольно часто мы и сами становимся близки с такими людьми, как братья и сестры, так что, если это ваш случай, непременно поздравьте своего “названного” брата или сестру с праздником. Билеты в кино или сертификат в магазин модной одежды - почему бы и нет?

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Тот, кто присматривает за вашими питомцами, когда вы уезжаете в дальнюю поездку. Как правило, мы, конечно, благодарим нянь наших зверей. Но согласитесь, самому “няню” будет невероятно приятно получить от вас и вашего питомца полезный и хороший подарок, например, вкусные домашние сладости.

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Любимый бариста. Наверняка, у вас под домом или рядом с работой есть кофейня, где вы берете вкуснейший по вашим меркам капучино, а еще параллельно обмениваетесь с бариста новостями и мнениями. Пожалуй, он знает о вас очень много, правда? Как насчет того, чтобы поблагодарить его или ее? Чаевые - это хорошо, но почему бы не преподнести небольшой подарок, например, интересную книгу, которую можно читать в перерывах?

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Семейный врач. Этому человеку вы доверяете свое самое дорогое - свое тело и здоровье. И пока что в нем не разочаровались, правда? Поздравьте своего врача теплым шарфом или рукавицами, ведь часто тот, кто заботится о чужом здоровье, склонен начисто забывать о своем.

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Коллега. У каждого есть такой коллега, который может лишний раз прикрыть перед начальством или попросту не выдать того факта, что иногда вместо работы вы смотрите в Youtube видео с дурацкими лайфхаками, правда? Отличный повод сказать ему или ей “спасибо” с помощью красивой чашки или оригинального календаря-планера.

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

Хмурый сосед. Ваш сосед всегда хмурый и даже в праздники способен испортить настроение кому угодно? Возможно, он сам очень и очень одинок. Так что к празднику и его можно порадовать неожиданным сюрпризом, даже самым маленьким. Например, воздушным шариком, наполненным вкусными конфетками.

Иллюстрация от BuzzfeedИллюстрация от Buzzfeed

 

Ранее Українські Новини рассказали о том, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год, а также как не сойти с ума от рождественской музыки.

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