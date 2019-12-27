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27 грудня 2019, пʼятниця, 16:08 5
Силові структури 2019-12-27T16:57:00+02:00
Українські Новини
Українські рятувальники перейшли на "новорічний" посилений режим роботи

Українські рятувальники перейшли на "новорічний" посилений режим роботи

Ольга Фандорина
дснс, Новорічні свята

Органи управління та формування Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) переведені на посилений режим роботи. Про це повідомляє прес-центр Держнс.

"У період святкування новорічних та різдвяних свят рятувальники в посиленому режимі будуть забезпечувати захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Зокрема, у період з 28 грудня по 2 січня і з 4 по 8 січня 2020 року органи управління і формування Служби переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в період святкування новорічних свят для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі Держнс на цілодобовому чергуванні буде знаходитися близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожарноспасательной і спеціальної техніки.

Наголошується, що в разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів Держнс до понад 13 тис. людей і 3 тис. 700 одиниць техніки.

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