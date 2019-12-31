Что посмотреть: 10 фильмов для новогоднего настроения

И так как теплая и дождлива погода не способствуют новогоднему настроению, нужно создавать его самим. Фильмы помогут настроиться на праздник и поднять настроение себе и близким. Українські Новини составили топ-10 фильмов, которые можно пересматривать на Новый год и Рождество.



"Один дома"



Семейство Маккалистеров собирается отправиться в Париж на Рождественские праздники. Как это обычно бывает, с утра оказывается, что они проспали, и все впопыхах начинают собираться. Им с большим трудом удается успеть на самолет, и когда тот уже взлетает, мать и отец восьмилетнего Кевина вспоминают, что они забыли своего младшего сына дома.



"Семьянин"



Главный герой Джек Кэмбелл принимает решение улететь жить в Лондон. Любимая девушка Кейт всячески пытается его отговорить, однако он непоколебим. И вот спустя тринадцать лет Джек становится успешным бизнесменом. На одном из совещаний он требует от своих сотрудников выйти в праздничный день на работу, ведь наносу крупная сделка, и компании совсем не до праздников. В этот момент Джеку передают записку от Кейт, той самой девушки, которую он бросил много лет назад.



"Чарли и шоколадная фабрика"



Мальчик Чарли чудом выигрывает билет на уникальную и увлекательную экскурсию по шоколадной фабрике, где загадочным образом готовят сладости. Он вместе с другими детьми и их родителями попадает в мир кондитерского волшебства. Это путешествие по удивительной фабрике изменит жизни не только гостей, но и самого хозяина. Раскроет множество тайн, поднимет настроение благодаря музыкальному сопровождению и заставит зрителя хохотать до упаду.

"Семья напрокат"



Сэм – бизнесмен. Он хочет заключить выгодную сделку с мексиканским бизнесменом по имени Ксавьер Дель Кампо. Однако есть одна загвоздка – мексиканец не доверяет холостякам. Сэму срочно нужна семья. То есть жениться он, конечно, не собирается. А вот нанять семью напрокат – идея неплохая. Бедная девушка Кэтлин и её дочь Зои идеально подходят на эту роль.



"Кудряшка Сью"



Аферист и бродяга Билл Дансер и находящаяся на его попечении кудрявая малышка-сирота оказываются вместе, сведенные судьбой, в самом сердце Чикаго. В этот раз Биллу очень повезло: благодаря его безобидному мошенничеству они из скромной ночлежки для бездомных отправляются в роскошный особняк. Билл, якобы, попал под колеса машины, за рулем которой сидела молодая богатая дама. Испугавшись за жизнь пострадавшего мужчины, она приглашает его вместе с девочкой Сью временно пожить у нее дома.



"Отпуск по обмену"



В центре сюжета две молодые и красивые женщины. Аманда Вудс живет в солнечной Калифорнии. В ее жизни все складывается наилучшим образом: у нее собственное рекламное агентство, свой большой дом, и самое главное – есть любимый человек. Но в один момент жизнь Аманды начинает рушиться после того, как она узнает, что бойфренд ей изменяет. На другом континенте, на расстоянии более десяти тысяч километров, живет Айрис Симпкинс. Она работает журналистом в одной из популярных газет, и по уши влюблена в своего коллегу, который решил жениться на другой. Именно в этот момент, когда в жизни двух этих женщин наступают далеко не лучшие времена, судьба сводит Аманду и Айрис вместе, и это навсегда изменит их жизнь.



"Реальная любовь"



В своем режиссерском дебюте британский сценарист Ричард Кертис ("Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Четыре свадьбы и одни похороны", фильмы о мистере Бине) сложил невероятную мозаику из почти десятка любовных историй. Эти истории начинаются параллельно в разных домах за пять недель до Рождества. В фильме нет главных героев, и история каждой пары здесь причудливо переплетается с другой.



"Здравствуй, папа, Новый год! 2"



Продолжение новогодней комедии 2015 года о двух отцах-соперниках в исполнении Уилла Феррела и Марка Уолберга, не поделивших любимых детей. Спустя годы скромный отчим Брэд Уитакер и блудный папаша Дасти Мэйрон все-таки смогли найти общий язык. Теперь задача посложнее – примирить друг с другом собственных "стариков", которые собираются под одной крышей в канун Рождества.



"Гринч – похититель Рождества"





Действие происходит в вымышленном городке Ктограде, где жители давно позабыли, что такое настоящий дух Рождества. Этот светлый праздник спустя годы превратился для них в соревнование – кто подарит самый лучший подарок. Местный изгой, зеленокожий и лохматый Гринч, испытывает большие трудности с общением, но все же не оставляет попыток завести друзей. Его подарок, сделанный собственными руками для Марты Ктовье, вызывает неконтролируемый смех и бурю унижений со стороны горожан. Обидевшись на всех и возненавидев Рождество, Гринч поселяется на отвесной скале за городом. Год за годом он копит злобу, пока однажды, в порыве гнева, решает похитить у всех этих слюнтяев их любимый праздник.



"Гарри Поттер"

Серия фильмов о мальчике со шрамом в виде молнии полюбилась миллионам зрителей. У фильма есть 7 частей. Каждая из них по-своему магическая.



Ранее Українські Новини собрали самые атмосферные и сказочные мелодии для праздничного настроения, а также лучшие новогодние песни всех времен.