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27 декабря 2019, пятница, 15:16 30
Силовые структуры 2019-12-27T15:22:47+02:00
Українські Новини
НАБУ и СБУ проводят обыски в АМПУ

НАБУ и СБУ проводят обыски в АМПУ

Елизавета Кесельман
НАБУ, САП, Обыски, АМПУ, СБУ
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещениях Администрации морских портов (АМПУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся в филиалах АМПУ, а также по месту проживания чиновников АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании.

Дело расследуется по статье 364 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков, в том числе и в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины.

Также 26 декабря в Министерство информационной политики, которое возглавляет Владимир Бородянский, пришло с обысками НАБУ в рамках дела о тендере, проведенного в 2018 на сумму 1,5 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

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