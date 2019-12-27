Идеи новогодних подарков для бабушки и дедушки

Теплый банный халат и тапочки к нему. Это как раз тот вид подарка, который греет не только тело, но и душу. Долгими зимними вечерами сидеть с чашечкой чая в теплом халате и думать о лете - самое то.

Фоторамка в виде семейного дерева. Память о родственниках - это то самое важное, что должно быть с нами всегда, а пожилым людям, как никому, необходимо, чтобы частичка тепла близких была всегда рядом с ними, хотя бы в виде фотографий, объединенных в одно красивое дерево рода

Фотосессия. Накануне Нового года и Рождества так приятно собраться всей семьей в одной студии и устроить самую настоящую профессиональную фотосъемку. Непосредственно на празднике вы и так сделаете много снимков, но работа профессионального фотографа, несомненно, лучше, правда? Заодно, самые красивые из фотографий можно будет повесить на стену в качестве украшения и памяти.

Сертификат на массаж. С возрастом проблем со здоровьем не избежать почти никому. И пожилым людям такой подарок будет очень кстати. Лучше, конечно, не предлагать бабушке или дедушке какие-либо экстремальные практики, а ограничиться общим или релаксирующим массажем.

Корзина экзотических фруктов. Без шоколада лучше обойтись, а вот фрукты, особенно, необычные - это всегда актуально. К тому же, такой подарок не только полезный, но и дарит массу положительных эмоций тому, кто его получает.

Набор чая или кофе с красивыми чашками. Кстати, на чашки можно еще дополнительно связать теплые чехлы (не все же бабушкам заниматься вязанием, правда?). Зато как приятно будет вашим бабушке и дедушке пить вкусный горячий напиток и вспоминать о вас!

Уходовая косметика. Лишне говорить, как ухудшается с возрастом человеческая кожа. Даже если ваши бабушка и дедушка еще прекрасно выглядят, зимний крем для лица и рук или подобные виды косметики отлично пригодятся в качестве подарка.