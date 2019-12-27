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27 декабря 2019, пятница, 21:25 27
Lifestyle 2019-12-27T22:00:01+02:00
Українські Новини
Идеи новогодних подарков для бабушки и дедушки

Идеи новогодних подарков для бабушки и дедушки

Роман Евланов
Бабушка, Дедушка, что подарить, Подарки, Новый год-2020
Подарки. Фото: allwomens.ru
Подарки. Фото: allwomens.ru

Новогодние праздники уже совсем-совсем близко, и чем ближе заветная дата, тем сильнее нарастает паника относительно подарков. Собрать подарки для всей семьи иногда бывает очень сложно, и во всей суете главное - не забыть про самых дорогих сердцу родственников, дедушку и бабушку. Что же им подарить?

  1. Теплый банный халат и тапочки к нему. Это как раз тот вид подарка, который греет не только тело, но и душу. Долгими зимними вечерами сидеть с чашечкой чая в теплом халате и думать о лете - самое то.
  2. Фоторамка в виде семейного дерева. Память о родственниках - это то самое важное, что должно быть с нами всегда, а пожилым людям, как никому, необходимо, чтобы частичка тепла близких была всегда рядом с ними, хотя бы в виде фотографий, объединенных в одно красивое дерево рода
  3. Фотосессия. Накануне Нового года и Рождества так приятно собраться всей семьей в одной студии и устроить самую настоящую профессиональную фотосъемку. Непосредственно на празднике вы и так сделаете много снимков, но работа профессионального фотографа, несомненно, лучше, правда? Заодно, самые красивые из фотографий можно будет повесить на стену в качестве украшения и памяти.
  4. Сертификат на массаж. С возрастом проблем со здоровьем не избежать почти никому. И пожилым людям такой подарок будет очень кстати. Лучше, конечно, не предлагать бабушке или дедушке какие-либо экстремальные практики, а ограничиться общим или релаксирующим массажем.
  5. Корзина экзотических фруктов. Без шоколада лучше обойтись, а вот фрукты, особенно, необычные - это всегда актуально. К тому же, такой подарок не только полезный, но и дарит массу положительных эмоций тому, кто его получает.
  6. Набор чая или кофе с красивыми чашками. Кстати, на чашки можно еще дополнительно связать теплые чехлы (не все же бабушкам заниматься вязанием, правда?). Зато как приятно будет вашим бабушке и дедушке пить вкусный горячий напиток и вспоминать о вас!
  7. Уходовая косметика. Лишне говорить, как ухудшается с возрастом человеческая кожа. Даже если ваши бабушка и дедушка еще прекрасно выглядят, зимний крем для лица и рук или подобные виды косметики отлично пригодятся в качестве подарка.
  8. Совместная поездка на отдых. Загородные комплексы в Карпатах на новогодние каникулы нередко предлагают прекрасные условия для отдыха, а расслабиться вдвоем и отдохнуть в горах, посреди прекрасной природы - это ли не потрясающий подарок?

Ранее Українські Новини подсказали, что дарить папе и как выбрать подарок парню на Новый год.


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