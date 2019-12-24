Вместо пены и носков: что подарить парню на Новый год

Наступает самое горячее время, когда все, кто не купил подарки к Новому году сильно заранее, начинают финальный марш-бросок по магазинам. Считается, что выбрать подарок для женщины гораздо сложнее, чем для мужчины, но это всего лишь стереотипы, потому и одиозная пена для бритья, и носки уже стали даже не просто мемом, а явным признаком безвкусицы у дарящего. Что же подарить парню на Новый год? Разбираются Українські Новини.

Практично и удобно

Теплый шарф и шапка. Тот случай, когда проявление заботы совсем не лишнее, особенно, если дело касается холодной зимы. Конечно, с обещанной синоптиками погодой мороза может и не случиться, но и в этом случае неплохим подарком станут, например, перчатки или рукавицы для использования сенсорных телефонов (кто не сталкивался с проблемой замерзающих смартфонов?).

Свитер или интересная толстовка. Можно просто исходить из сферы интересов любимого. Например, свитшот с персонажами Звездных Войн или любой другой киновселенной станет отличным подарком. А можно даже внести свою лепту в традицию безумных свитеров и подарить любимому нечто подобное.

Стильно и красиво

Запонки. Любителю рубашек и классического стиля, безусловно, пригодится такой подарок. А если еще и заказать особенные запонки, например, с его инициалами, подарок станет еще во много раз ценнее.

Подтяжки, галстук-боло или «бабочка». Оригиналам и любителям экстравагантности стоит попробовать подарить нечто броское и необычное. И галстуки такого рода могут действительно привести одариваемого в восторг.

Наручные часы. Этот аксессуар уже давно признан символом статуса, даже несмотря на то, что смартфоны заменили нам все остальные девайсы.

Для активных и деятельных

Скретч-постер. В последнее время популярными становятся постеры с картой мира, где можно стирать монеткой страны, в которых ты побывал. Почему бы не подарить такой путешественнику?

Пробковая доска для заметок. Любителю тысячи дел и миллиона заметок одновременно такая деталь интерьера может сослужить хорошую службу в планировании и систематизации.

Абонемент в спортзал или бассейн. Он не может жить без активности? Добавьте к этому подарку пару хороших кроссовок или сертификат в магазин спортивного питания – получится отличный набор для спортсмена.

Для ухода за собой

Сертификат в барбершоп. Даже если ваш мужчина не является обладателем усов или бороды, просто хорошая стрижка от профессионала – залог хорошей самооценки.

Туалетная вода. Но стоит отнестись к этому подарку внимательно. Дарить такое нужно только в том случае, если вы точно знаете, какие запахи ему идут и какие нравятся.

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