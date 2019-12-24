подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
24 декабря 2019, вторник, 05:30 191
Жизнь 2019-12-24T05:30:01+02:00
Українські Новини
Что подарить папе на Новый год: от идей до решений

Что подарить папе на Новый год: от идей до решений

Валерия Драгомирова
Новый год-2020, Год крысы, Подарок, Подарок для папы
Подарок. Фото: pixabay
Подарок. Фото: pixabay

Есть мнение, что мужчины любят получать в подарок на праздники инструменты, удочку или рыболовные снасти. Возможно. Однако можно не угадать с удочкой нужной длинны или моделью дрели. Для этого существуют универсальные подарки, которые могут пригодиться и стать полезными. Українські Новини узнали, чего хотят папы в зависимости от интересов и поделили подарки на категории.

Дом и уют

Если ваш папа устал от носков, которые ему вероятнее всего подарит на Новый год мама, можно подарить ему теплый халат, красивый свитер, удобную пижаму, домашние тапочки, полотенце. Кроме того, можно подарить книгу, которую папа сможет читать зимними вечерами. Это может быть классика или современные произведения.

Уход и здоровье

Для поддержания здоровья папе может понадобиться абонемент в бассейн, спортзал или курс массажа. По старинке для ухода можно подарить набор для душа, электробритву, электрощетку, духи.

Аксессуары

Кожаные перчатки, ремень или галстук обязательно подымут самооценку папе. Также ему можно подарить портмоне, барсетку, часы или блокнот.

Курение и алкоголь

Курение - это вредно, но если ваш папа имеет привычку курить, современная и практичная электрозажигалка сможет порадовать его. Она долговечная, ее нужно только заряжать. Также можно рассмотреть вариант трубки для курения или IQOS.

Можно также подарить хороший коньяк, фляжку, набор рюмок или пивной бокал.

Для машины

Автодержатель для телефона, органайзер, навигатор, автопылесос, щетка-скребок.

Для ценителей

Некоторые папы коллекционируют марки, монеты или другие интересные вещи. Можно подарить альбом для монет, монету или марку, которой нет у папы, швейцарский нож.


Ранее Українські Новини писали, что подарить маме на Новый год

Больше новостей о: Новый год-2020 Год крысы Подарок Подарок для папы

Архив
Новости
Стриптиз в Нацбанке. "Новый Вятрович" против СС "Галичина" 07:00 Новости дня
Александр Левцун: Динамика удовлетворенности работой Президента Зеленского 06:22 Мнение
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
НБУ продолжает укреплять гривну: официальный курс валют на вторник 06:00
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok