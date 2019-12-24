Что подарить папе на Новый год: от идей до решений

Есть мнение, что мужчины любят получать в подарок на праздники инструменты, удочку или рыболовные снасти. Возможно. Однако можно не угадать с удочкой нужной длинны или моделью дрели. Для этого существуют универсальные подарки, которые могут пригодиться и стать полезными. Українські Новини узнали, чего хотят папы в зависимости от интересов и поделили подарки на категории.

Дом и уют

Если ваш папа устал от носков, которые ему вероятнее всего подарит на Новый год мама, можно подарить ему теплый халат, красивый свитер, удобную пижаму, домашние тапочки, полотенце. Кроме того, можно подарить книгу, которую папа сможет читать зимними вечерами. Это может быть классика или современные произведения.

Уход и здоровье

Для поддержания здоровья папе может понадобиться абонемент в бассейн, спортзал или курс массажа. По старинке для ухода можно подарить набор для душа, электробритву, электрощетку, духи.

Аксессуары

Кожаные перчатки, ремень или галстук обязательно подымут самооценку папе. Также ему можно подарить портмоне, барсетку, часы или блокнот.

Курение и алкоголь

Курение - это вредно, но если ваш папа имеет привычку курить, современная и практичная электрозажигалка сможет порадовать его. Она долговечная, ее нужно только заряжать. Также можно рассмотреть вариант трубки для курения или IQOS.

Можно также подарить хороший коньяк, фляжку, набор рюмок или пивной бокал.

Для машины

Автодержатель для телефона, органайзер, навигатор, автопылесос, щетка-скребок.

Для ценителей

Некоторые папы коллекционируют марки, монеты или другие интересные вещи. Можно подарить альбом для монет, монету или марку, которой нет у папы, швейцарский нож.



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