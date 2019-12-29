Метели и шквалы ветра с морозами: синоптики дали прогноз погоды на январь

В то время, как перед Новым годом снегопады с ураганным ветром привели к коллапсу на дорогах, согласно последним прогнозам синоптиков, после аномально теплной осени и начала зимы погода в Украине в январе 2020 года будет немного теплее, чем на протяжении последних лет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по мнению синоптиков, средняя месячная температура воздуха в январе составит 1-6 мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами 7-8 ° мороза. Однако в этом году столбики термометров поднимутся намного выше. Так, в январе 2020 года средняя месячная температура ожидается 0-4 ° мороза, в Крыму до 3 тепла, на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 ° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39º мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42º мороза, на побережье Крыма 13-22º мороза; абсолютный максимум - 7-14 ° тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15-18 °, в Крыму до 21 ° тепла", - сказано в сообщении Укргидромета.

Погода в январе 2020 года. Гисметео

По мнению погодных экспертов, среднее месячное количество осадков 27-56 мм, в горных районах и на Закарпатье 57-155 мм.

Наибольшая высота снежного покрова, как правило, наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

В то же время, синоптики предупреждают, что в январе вероятнен сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Прогноз погоды на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.