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27 грудня 2019, пʼятниця, 11:10 9
Події 2019-12-27T13:00:03+02:00
Українські Новини
Два українці були на борту літака, що розбився в Казахстані

Два українці були на борту літака, що розбився в Казахстані

Валерия Драгомирова
Bek Air, Казахстан, авіакатастрофа, Українці
Авіакатастрофа. Скріншот: відео/
Авіакатастрофа. Скріншот: відео/ "Рамблер"

2 українці перебували на борту літака в Казахстані Bek Air.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Казахстану "Казінформ", передають Українські Новини.

"На борту літака Bek Air було четверо іноземних громадян: України (2), Киргизії і Китаю. Їх імена та прізвища: Юрій Сон (Україна), Яна Сон (Україна), Маг Іклів (Киргизстан), Нурлан Мауліна (Китай)", - йдеться в повідомленні.

У списку загиблих громадяни України не значаться.

Сьогодні вранці впав літак недалеко від Алмати (Казахстан).

За даними Комітету з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на борту літака знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу, на даний момент відомо про 12 загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, у Казахстані зазнав катастрофи літак з 100 людьми на борту. За попередніми даними, на борту перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Спочатку повідомлялося про сім загиблих, пізніше стало відомо про 12.


Також люди, які вижили в аварії літака в Казахстані розповіли про наслідки аварії літака.

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