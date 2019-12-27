Два українці були на борту літака, що розбився в Казахстані

2 українці перебували на борту літака в Казахстані Bek Air. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Казахстану "Казінформ", передають Українські Новини. "На борту літака Bek Air було четверо іноземних громадян: України (2), Киргизії і Китаю. Їх імена та прізвища: Юрій Сон (Україна), Яна Сон (Україна), Маг Іклів (Киргизстан), Нурлан Мауліна (Китай)", - йдеться в повідомленні. У списку загиблих громадяни України не значаться. Сьогодні вранці впав літак недалеко від Алмати (Казахстан). За даними Комітету з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на борту літака знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу, на даний момент відомо про 12 загиблих. Як повідомляли Українські Новини, у Казахстані зазнав катастрофи літак з 100 людьми на борту. За попередніми даними, на борту перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Спочатку повідомлялося про сім загиблих, пізніше стало відомо про 12.Також люди, які вижили в аварії літака в Казахстані розповіли про наслідки аварії літака.