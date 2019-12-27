В Казахстане разбился самолет с сотней людей на борту

В Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту.

Об этом сообщило министерство индустрии Казахстана на Facebook.

"Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением", - сообщили в пресс-службе министерства вскоре после аварии.

Судно вылетело из Алматы в Нур-Султан 27 декабря в 07.05.

Авиакатастрофа с самолётом Fokker-100 произошла в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области, сообщает "Inform Бюро".

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Вначале сообщалось о семи погибших, позже стало известно о 12.

Крушение рейса Z2100 в Казахстане. Фото: Azattyq Rýhy

В международном аэропорту Алма-Аты уточнили, что потерпевший аварию рейс следовал из Алма-Аты в Нурсултан.

Премьер-министр Казахстана создал правительственную комиссию, которая должна установить причины трагедии.

Самолет принадлежит казахской компании Bek Air, которая специализируется на лоу-костерских перевозках и выполняет рейсы по внутренним направлениям.