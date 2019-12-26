В Черкассах в ноябре потратили 3 млн гривен на уборку отсутствующего снега

В Черкассах несмотря на отсутствие снегопадов в ноябре уже успели потратить на зимние уборки дорог уже 3 млн гривен. Об этом говорится в сюжете "Фактов" на ICTV.

Так, сообщается, что 3 млн гривен были выплачены частному подрядчику за работы, выполненные с 6 по 30 ноября.

"Эту сумму городской департамент ЖКХ выплатил частному подрядчику за работы, выполненные с 6 по 30 ноября. Но, по данным областного гидрометцентра, в эти дни не фиксировалась даже гололедица, а первый снег в городе выпал только 2 декабря", - говорится в сюжете.

В компании подрядчика уверяют, что за выполненные работы в ноябре компания может отчитаться до копейки: согласно акту 1,2 млн грн стоила чистка прибордюрной территории, еще 1,6 млн грн – на четырехдневный полив путей обычным соляным раствором.

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"В Гидрометцентре удивляются, потому что, просмотрев архив погоды за ноябрь, уверяют, что гололеда они не фиксировали. А вот в профильном департаменте горисполкома уверяют, что с 27 ноября были морозы и гололед. С актом выполненных работ подрядчик подал зафиксированные трекерами маршруты поливных машин. Ежедневная обработка путей городу стоила от 350 до 500 тыс. грн", - говорится в материале.

Сообщается, что договор с этим подрядчиком в городе заканчивается 31 декабря. На следующий год мэрия планирует вновь проводить тендер на содержание дорог. Его сумма - более 60 млн грн.

"Скорее всего, его выиграет именно эта компания, ведь альтернативы ей в Черкассах пока не нашлось. У местных коммунальщиков соответствующей техники нет", - подчеркнули в сюжете.

Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд хочет купить снегоуборочную машину за 100 тыс. гривен.

Ранее ночью в Киеве выпал снег, спецтехнику для уборки вывели на улицы.